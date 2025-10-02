Policial e esposa são achados mortos em banheiro de motel

O policial militar Jeferson Luiz Sagaz e a esposa, Ana Carolina, foram encontrados mortos em uma banheira de motel em São José, na Grande Florianópolis (SC), entre a noite de 11 e a madrugada de 12 de agosto. Segundo a investigação, a combinação de álcool, drogas e água extremamente quente contribuiu para o óbito do casal.

De acordo com o delegado Felipe Simão Gomes, a água da banheira chegou a 50ºC e o aquecedor do ambiente também estava ligado, atingindo temperatura elevada. “Essas circunstâncias, associadas às substâncias encontradas nos corpos, indicam que a causa foi morte súbita, sem participação de terceiros”, afirmou o delegado.

As análises periciais apontaram que ambos morreram por intoxicação exógena, ou seja, efeitos de substâncias externas ao organismo. Concentrações de cocaína e álcool no corpo, somadas à imersão prolongada na água quente, provocaram intermação, desidratação intensa e colapso térmico.

Segundo a perita-geral Andressa Boer, foram produzidos 16 laudos periciais e ouvidas oito pessoas, entre familiares e pessoas próximas, para concluir a investigação. O diretor de Medicina Legal, Fernando Oliva da Fonseca, explicou que o colapso térmico ocorre quando o corpo é exposto a calor intenso e falta de ventilação.

O casal não apresentava sinais de agressão. Ana Carolina era proprietária de uma esmalteria, e Jefferson estava de folga no momento do ocorrido. Ambos eram naturais de Santa Catarina e deixaram uma filha. A investigação descartou qualquer relação do caso com a atividade militar do policial.