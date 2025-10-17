Policial militar de folga ouve gritos de socorro e salva vítima no DF

Após ouvir gritos de socorro, um policial militar abandonou a folga e salvou a vida de um homem ameaçado por ladrões armados com uma faca, na noite de quinta-feira (16/10), na QNN 1, Setor Norte de Ceilândia.

O policial descansava em casa quando ouviu gritos de socorro na rua. Ao sair para averiguar a situação, flagrou dois homens armados com uma faca agredindo e tentando roubar uma pessoa.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), diante da situação de risco à vida da vítima, o militar interveio e conseguiu conter um dos suspeitos até a chegada do apoio policial.

A vítima apresentava ferimentos na região do rosto e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), sendo encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para atendimento médico.

As equipes de rádio patrulhamento do 8º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local, e prenderam o suspeito. O suspeito foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado em flagrante.

A faca utilizada no crime foi apreendida. O segundo suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado.