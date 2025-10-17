17/10/2025
Universo POP
Morre Ace Frehley, guitarrista e um dos fundadores do Kiss, aos 74 anos
Justiça bloqueia contas do milionário Chiquinho Scarpa e encontra apenas R$ 34
Gracyanne Barbosa vive romance com João Vicente de Castro, ator de “Vale Tudo”
Academia evangélica tem música gospel e oração para ajudar alunos a fugir das tentações
Vale Tudo termina nesta semana e traz revelação inédita sobre quem matou Odete
Virginia mostra filha com uniforme do Real Madrid antes de viagem em família à Espanha
Ana Castela e Zé Felipe exibem anéis luxuosos da Cartier avaliados em R$ 75 mil
Esposa de Buzeira culpa contador por prisão do influenciador
Barraco em jogo: mulher flagra marido com amante e sai do estádio com ela
Via Verde Shopping promoverá evento especial de adoção e vacinação em parceria com o Departamento de Zoonoses

Policial militar de folga ouve gritos de socorro e salva vítima no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policial-militar-de-folga-ouve-gritos-de-socorro-e-salva-vitima-no-df

Após ouvir gritos de socorro, um policial militar abandonou a folga e salvou a vida de um homem ameaçado por ladrões armados com uma faca, na noite de quinta-feira (16/10), na QNN 1, Setor Norte de Ceilândia.

O policial descansava em casa quando ouviu gritos de socorro na rua. Ao sair para averiguar a situação, flagrou dois homens armados com uma faca agredindo e tentando roubar uma pessoa.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), diante da situação de risco à vida da vítima, o militar interveio e conseguiu conter um dos suspeitos até a chegada do apoio policial.

Leia também

A vítima apresentava ferimentos na região do rosto e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), sendo encaminhada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) para atendimento médico.

As equipes de rádio patrulhamento do 8º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao local, e prenderam o suspeito. O suspeito foi levado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi autuado em flagrante.

A faca utilizada no crime foi apreendida. O segundo suspeito conseguiu fugir e está sendo procurado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost