Policial militar mata esposa com cinco tiros após discussão por ciúmes

Um policial militar do Rio de Janeiro foi preso em flagrante após assassinar a esposa com cinco tiros. O crime brutal ocorreu na madrugada dessa sexta-feira (17/10), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital.
Segundo as primeiras informações, o feminicídio foi motivado por uma crise de ciúmes, após uma discussão entre o casal.
A vítima, Jaqueline Rafaela Garcia Andrade, 51 anos, morreu na hora. O autor do crime é o 2º sargento Thiago Teixeira da Silva (foto em destaque), 37, lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Ele foi identificado e detido ainda no local.
Imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Jaqueline Rafaela Garcia Andrade, de 51 anos
Reprodução / Redes sociais2 de 3
Mulher morta com cinco tiros
Reprodução / Redes sociais3 de 3
Policial que matou esposa por ciúmes
Reprodução / Redes sociais
A Polícia Militar informou que será instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para avaliar a permanência do sargento nos quadros da corporação.
A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação, realizou a perícia no local e encaminhou o corpo de Jaqueline ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.
Após ser preso, Thiago Teixeira foi levado à delegacia e será transferido para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana.