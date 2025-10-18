18/10/2025
Policial militar mata esposa com cinco tiros após discussão por ciúmes

Um policial militar do Rio de Janeiro foi preso em flagrante após assassinar a esposa com cinco tiros. O crime brutal ocorreu na madrugada dessa sexta-feira (17/10), na comunidade do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da capital.

Segundo as primeiras informações, o feminicídio foi motivado por uma crise de ciúmes, após uma discussão entre o casal.

A vítima, Jaqueline Rafaela Garcia Andrade, 51 anos, morreu na hora. O autor do crime é o 2º sargento Thiago Teixeira da Silva (foto em destaque), 37, lotado no Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE). Ele foi identificado e detido ainda no local.

Jaqueline Rafaela Garcia Andrade, de 51 anos

Mulher morta com cinco tiros

Policial que matou esposa por ciúmes

A Polícia Militar informou que será instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para avaliar a permanência do sargento nos quadros da corporação.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) assumiu a investigação, realizou a perícia no local e encaminhou o corpo de Jaqueline ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio.

Após ser preso, Thiago Teixeira foi levado à delegacia e será transferido para a Unidade Prisional da PM, em Niterói, na Região Metropolitana.

