Policial penal é esfaqueado e encontrado morto dentro de carro no DF

Um policial penal foi esfaqueado e encontrado morto dentro um carro, na noite desta segunda-feira (13/9), na QS 08, nas proximidades da UBS 5, no Riacho Fundo II. O motorista foi identificado como Henrique Andre Venturini. A Polícia Civil do DistritoFederal (PCDF) investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Carro foi encontrado amassado

Divulgação/CBMDF 2 de 5

Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida

Divulgação/CBMDF 3 de 5

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução 4 de 5

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução 5 de 5

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução

No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal. Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.

Informações preliminares, apuradas pela coluna Na Mira, apontam que o policial estava trabalhando como motorista de aplicativo quando teria sido atacado pelo passageiro a golpes de facão.

Henrique teria conseguido fugir do ataque, mas acabou batendo o carro em um muro.

A área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).