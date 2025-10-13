13/10/2025
Policial penal é esfaqueado e encontrado morto dentro de carro no DF

Um policial penal foi esfaqueado e encontrado morto dentro um carro, na noite desta segunda-feira (13/9), na QS 08, nas proximidades da UBS 5, no Riacho Fundo II. O motorista foi identificado como Henrique Andre Venturini. A Polícia Civil do DistritoFederal (PCDF) investiga o caso.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 19h21. Ao chegarem ao local, as equipes de socorro encontraram um veículo Chevrolet Onix prata, que havia colidido contra um muro.

No interior do automóvel estava Henrique, já sem sinais vitais e com grave lesão na região abdominal. Após avaliação e regulação médica, o óbito do policial penal foi declarado.

Informações preliminares, apuradas pela coluna Na Mira, apontam que o policial estava trabalhando como motorista de aplicativo quando teria sido atacado pelo passageiro a golpes de facão.

Henrique teria conseguido fugir do ataque, mas acabou batendo o carro em um muro.

A área ficou sob responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

