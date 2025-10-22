22/10/2025
Policial penal mata vizinho durante confusão em prédio de João Pessoa

Escrito por Metrópoles
policial-penal-mata-vizinho-durante-confusao-em-predio-de-joao-pessoa

Um policial penal matou um vizinho durante uma confusão na noite dessa terça-feira (21/10) em um prédio no bairro Água Fria, em João Pessoa (PB). O caso ocorreu no segundo andar do prédio nas proximidades da Granja dos Promotores. A vítima foi identificada como Osvaldo Umbelino Alves Bisneto, de 48 anos.

Segundo informações do Tenente Pereira, do 5º Batalhão da Polícia Militar da Paraíba, os moradores relataram que os envolvidos já tinham desentendimentos anteriores. O policial penal permaneceu no local e entregou a arma, afirmando que atirou em legítima defesa, alegando que a vítima estava armada.

Leia a reportagem completa em Portal T5, parceiro do Metrópoles.

