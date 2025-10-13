policial-penal-morto-no-df-fazia-uber-com-arma-escondida-na-cintura

O policial penal Henrique André Venturini (foto em destaque), de 45 anos, assassinado na noite desta segunda-feira (13/10) enquanto trabalhava como motorista de aplicativo no Riacho Fundo II, costumava fazer corridas armado, por medo de ser reconhecido.

Amigos e colegas de profissão relataram à coluna que Henrique mantinha uma arma na cintura, sob as roupas, todas as vezes que saía para dirigir. O cuidado, segundo eles, era uma forma de se proteger.

Leia também

“Ele sempre dizia que não dava pra sair desarmado. Fazia Uber escondendo a arma na cintura, por precaução. Tinha medo de ser reconhecido e atacado”, contou um colega de farda, que pediu para não ser identificado.

Henrique foi esfaqueado no abdômen e morreu dentro do carro, um Chevrolet Onix prata, que colidiu contra um muro na QS 08, no Riacho Fundo II, por volta das 19h21. O Corpo de Bombeiros Militar do DF chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Henrique André Venturini

2 de 6

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução 3 de 6

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução 4 de 6

Henrique André Venturini era policial penal

Reprodução 5 de 6

Bombeiros chegaram ao local e encontraram Henrique já sem vida

Divulgação/CBMDF 6 de 6

Carro foi encontrado amassado

Divulgação/CBMDFDe acordo com o relatório obtido pela coluna, o policial penal foi atacado durante uma corrida e perdeu o controle da direção após ser ferido. O veículo foi encontrado com marcas de sangue no banco do motorista e no assoalho.

Investigadores da Polícia Civil apuram a hipótese de que o policial penal tenha sido reconhecido por um passageiro ou morador da região antes de ser atacado. Venturini trabalhava no sistema prisional do Distrito Federal e tinha porte de arma funcional, conforme registro na identidade encontrada com o corpo.

Era conhecido pelos colegas como um servidor disciplinado, reservado e de perfil tranquilo, que dividia a rotina entre o trabalho no presídio e as corridas de aplicativo para complementar a renda familiar.

“Ele não tinha inimigos, nunca se envolveu em confusão”, relatou outro servidor da Seape.

Henrique costumava evitar corridas em áreas consideradas perigosas, mas aceitava chamadas em regiões mais afastadas quando o movimento estava fraco.