09/10/2025
Universo POP
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump

Policial penal perde cargo após dar celulares a presos do CV

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
policial-penal-perde-cargo-apos-dar-celulares-a-presos-do-cv

Odair Pereira da Silva (foto em destaque) foi oficialmente exonerado após publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (9/10). Investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) apontam que ele recebia valores para entregar celulares a presos faccionados do Comando Vermelho (CV).

O agora ex-policial havia sido alvo da Operação Bloodworm em maio de 2023 e acabou preso. Em outubro do ano passado, ele foi condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e organização criminosa.

Leia também

No documento, o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen), Rodrigo Rossi Maiorchini, declara que a demissão é “resultado do que foi exposto e das provas contidas nos autos do Procedimento Administrativo”.

As investigações do Gaeco, do Ministério Público do MS (MPMS) dão conta que Odair recebia dinheiro em troca de entregar celulares para integrantes do CV presos na unidade em que ele estava lotado, à época na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira 2, conhecida como “Federalzinha”.

Apesar de ter recorrido da sentença recebida, em maio deste ano o Tribunal de Justiça de MS manteve a condenação aplicada a Odair.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost