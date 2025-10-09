Policial penal perde cargo após dar celulares a presos do CV

Odair Pereira da Silva (foto em destaque) foi oficialmente exonerado após publicação no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (9/10). Investigações do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) apontam que ele recebia valores para entregar celulares a presos faccionados do Comando Vermelho (CV).

O agora ex-policial havia sido alvo da Operação Bloodworm em maio de 2023 e acabou preso. Em outubro do ano passado, ele foi condenado a 11 anos de prisão por corrupção passiva e organização criminosa.

No documento, o diretor-presidente da Agência Estadual de Administração Penitenciária (Agepen), Rodrigo Rossi Maiorchini, declara que a demissão é “resultado do que foi exposto e das provas contidas nos autos do Procedimento Administrativo”.

As investigações do Gaeco, do Ministério Público do MS (MPMS) dão conta que Odair recebia dinheiro em troca de entregar celulares para integrantes do CV presos na unidade em que ele estava lotado, à época na Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira 2, conhecida como “Federalzinha”.

Apesar de ter recorrido da sentença recebida, em maio deste ano o Tribunal de Justiça de MS manteve a condenação aplicada a Odair.