Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

1ª Exporfronteira

Assis Brasil foi palco de um dos maiores eventos já realizados no município: a 1ª Exporfronteira, que aconteceu nos dias 3, 4 e 5 de outubro e reuniu milhares de pessoas em três noites de muita diversão, cultura e entretenimento. A feira agropecuária marcou um novo momento na história da cidade e já entra para o calendário oficial de festividades do município.

O evento atraiu público não apenas de Assis Brasil, mas também de toda a região do Alto Acre, além de visitantes vindos do Peru, da Bolívia e de outras cidades do Acre, que vieram prestigiar a programação diversificada.

Um dos pontos altos da festa foi o rodeio, que levantou o público com grandes disputas. O título de campeão ficou com Gelconia Silva, de Sena Madureira, e o vice-campeonato com Anailton Silva, de Assis Brasil.

As três noites da Exporfronteira também foram marcadas por grandes shows, com destaque para a atração nacional do cantor Vitinho Imperador, que encerrou o evento com um show vibrante e casa cheia.

A ousadia e a vontade de fazer acontecer do prefeito Jerry Correia foram fundamentais para o sucesso do evento. A realização da feira movimentou a economia local, gerando renda para comerciantes, prestadores de serviço e empreendedores, além de fortalecer o turismo e o nome de Assis Brasil como cidade de eventos e oportunidades.

Com o sucesso da primeira edição, a Exporfronteira se consolida como um marco na história da cidade e promete crescer ainda mais nos próximos anos, atraindo cada vez mais visitantes e fomentando o desenvolvimento da região de fronteira.

Confira a galeria de fotos de Socorro Pinheiro e Juan Diaz Vicent

Comitê das Crianças em ação em Brasiléia

Olha que iniciativa linda vindo direto de Brasiléia! A Prefeitura, sempre atenta às boas ideias, deu o pontapé na formação do tão esperado Comitê das Crianças, dentro do projeto Cidade das Crianças e o assunto tem rendido bons comentários pelas escolas do município.

A coordenadora do projeto, Nubete Martins, já começou os trabalhos com uma reunião animada com os pais e responsáveis da Escola Rui Lino, explicando tudinho sobre como as crianças poderão participar desse novo espaço de escuta e diálogo com o poder público.

As inscrições estarão abertas de 6 a 10 de outubro, e o comitê será formado por 24 pequenos representantes do 3º e 4º ano do ensino fundamental, além de uma criança da educação especial. A turminha terá a importante missão de dar voz às ideias, sonhos e sugestões que podem transformar a cidade em um lugar ainda melhor para se viver.

Mais do que um projeto, o Comitê das Crianças é um gesto bonito de confiança e valorização da infância, mostrando que Brasiléia segue firme no caminho da participação e da inovação social. E cá entre nós que exemplo inspirador, não é mesmo?

Supercopa de Medicina 2025

A noite de sexta-feira, 3 de outubro, foi de muito brilho e entusiasmo em Epitaciolândia, que recebeu a abertura oficial da Supercopa de Medicina 2025. O evento reuniu autoridades, universitários e amantes do esporte em um clima de confraternização e celebração.

Entre os presentes, destaque para o prefeito Sérgio Lopes, o vice-prefeito e secretário de Saúde Sérgio Mesquita, o secretário de Esporte Marcelo Galvão, a secretária de Administração Regiane Moreira, o vereador José Henrique e o presidente da Federação Universitária Esportiva (FUE), Andrey Vanutt, que juntos deram o pontapé inicial na competição.

A solenidade foi marcada por discursos breves e cheios de incentivo, reforçando o compromisso da gestão municipal com o esporte, a juventude e a integração universitária.

Com direito a aplausos, boas energias e muitos registros, a noite marcou o início de uma competição que promete movimentar a cidade nos próximos dias, fortalecendo o espírito esportivo e a união entre futuros profissionais da saúde.

Epitaciolândia mostrou mais uma vez que sabe unir trabalho, dignidade e constância com muita elegância e animação!

Escola de Jiu-Jitsu Leão Dourado

Domingo foi dia de vitória e muito orgulho para a Escola de Artes Marciais Leão Dourado, que mais uma vez mostrou seu talento e garra em um dos maiores eventos esportivos do Acre! A equipe entrou em ação com 11 atletas determinados e voltou pra casa com um saldo pra lá de positivo: 5 campeões, 5 empates e apenas um combate sem resultado.

Entre os destaques da competição, brilharam os medalhistas Davi Emanoel Franco, Ana Vanessa Lima, Lorenzo Alves, Julia Guimarães e Maicon Daniel Pani, que deram um show de técnica, foco e espírito esportivo.

O sucesso da equipe reforça a importância do projeto “Artes Marciais nas Escolas”, que vem transformando a rotina de jovens de Epitaciolândia por meio da disciplina, do respeito e da prática esportiva.

Parabéns à equipe Leão Dourado que segue rugindo alto e levando o nome da cidade com orgulho por onde passa!

Fisioterapeuta Glebesson Rodrigues

Quem tem se destacado com profissionalismo, dedicação e resultados surpreendentes é o fisioterapeuta Glebesson Rodrigues, um nome que vem ganhando cada vez mais reconhecimento em Brasiléia e Epitaciolândia.

Com atendimento humanizado e foco no bem-estar dos pacientes, Glebesson oferece serviços de diagnóstico fisioterapêutico, tratamento de dor aguda e crônica, fisioterapia traumato-ortopédica e desportiva, além de acompanhamento pós-operatório. Tudo isso com a excelência de quem alia conhecimento técnico a um olhar atento e cuidadoso para cada caso.

Atuando também com atendimento domiciliar, o profissional tem transformado vidas ao devolver mobilidade, qualidade de vida e confiança a quem busca reabilitação.

Com um trabalho pautado na ética e na paixão pela profissão, Glebesson Rodrigues representa uma nova geração de fisioterapeutas comprometidos com resultados reais e com o fortalecimento da saúde na região do Alto Acre.

Para agendamentos, o contato é pelo WhatsApp (68) 99214-4915 ou no Instagram @glebessonfisio.

Saúde, técnica e dedicação, três palavras que definem bem o sucesso do fisioterapeuta que vem fazendo história no cuidado com o corpo e com as pessoas!

FullGas Lava Jato

Em Brasiléia e Epitaciolândia, quem entende de limpeza automotiva já sabe: o endereço certo é o FullGas Lava Jato! O espaço vem ganhando destaque não apenas pela qualidade impecável dos serviços, mas também pelo atendimento diferenciado e pela estrutura completa que transforma a espera em um verdadeiro momento de lazer.

Com opções que vão desde a Lavagem Expressa, ideal para o dia a dia, até a Lavagem Completa, com polimento leve, proteção UV e desengraxante para motor e chassi, o FullGas se tornou referência em cuidado, brilho e eficiência.

Mas o que realmente tem encantado os clientes é o espaço de convivência exclusivo, onde é possível aguardar o carro ficar pronto com muito conforto e diversão! Por lá, tem videogame, sinuca, karaokê animado e ainda um barzinho com aquela cerveja estupidamente gelada, perfeita para acompanhar a boa conversa enquanto o carro recebe aquele trato especial.

Profissionalismo, ambiente agradável e atendimento de primeira: o FullGas Lava Jato é, sem dúvida, o novo ponto de encontro dos apaixonados por carros e por bons momentos.

O Baile do Havaí

Se prepare para uma noite inesquecível! No dia 25 de outubro (sábado), às 21h, o G.G.V. Gastrobar se transforma em um verdadeiro paraíso tropical para receber o Baile do Havaí. Uma decoração temática incrível vai transportar você direto para as ilhas paradisíacas, com cores, luzes e aquela vibe que só o Havaí tem!

A pista vai ferver com os DJs Abercrombie Tiago e Richard, acompanhados pelo carismático Edu Casseb, garantindo muita música, dança e diversão. E pra deixar tudo ainda mais gostoso, tem Ilha de Frutas e o Camarote VIP liberadíssimo – para 10 pessoas com whisky Old Parr e drinks, por R$ 1000.

A entrada está liberada no primeiro lote por R$ 50 (inteira), e a mesa para 4 pessoas sai por R$ 400. E não para por aí: a noite será ainda mais especial porque é BDAY da Patroa! Uma oportunidade perfeita para celebrar, curtir com amigos e viver momentos que vão ficar na memória!

Não fique de fora! Garanta já seu lugar e venha fazer história na festa mais tropical e animada do ano!

Vida alheia

Gente, vamos começar a semana mergulhando na vida alheia, porque aqui a gente não deixa passar nada! Vocês lembram do dito político que protagonizou aquele escândalo que o mesmo flagrou a esposa com outro na própria cama? Pois é parece que ele superou o ocorrido com uma facilidade que surpreendeu todo mundo! Fontes super quentes e confiáveis garantem que ele apareceu sozinho na Exporfronteira, sem a primeira dama e mas, calma que a história fica mais quente. Segundo a mesma fonte, ele levou uma jovem muito conhecida e bonita para tentar acalmar o coração sofrido em uma noite que promete ter sido caliente e inesquecível! Ou seja, meus queridos, enquanto uns ainda estavam chocados com o escândalo, ele parecia estar aproveitando a festa e quem sabe começando um novo capítulo na sua vida amorosa. E a pergunta que não quer calar: será que ele realmente superou ou só está dando um show de distração?

Gente, parece que a jornalista famosa do Acre resolveu mostrar mais uma vez sua veia explosiva! Segundo fontes quentes, a treta rolou porque o nome do site dela não foi citado pelo locutor do rodeio, enquanto outros veículos foram lembrados várias vezes. E olha, quem conhece a reputação da moça sabe: fazer barraco não é novidade! Então, galera de Assis Brasil, fiquem tranquilos: esse tipo de atitude já é até “normal” em outros lugares, e a Exporfronteira só teve o prazer de ver o espetáculo de perto! Aqui no Alto Acre, as fofocas correm mais rápido que o gado no rodeio, então fiquem ligados que esse barraco ainda vai render muitos comentários!

Enquanto todos os olhares estavam voltados para a Exporfronteira, poucos perceberam que o secretário do governo fez uma visitinha discreta à fronteira. Dizem que ele, que vez ou outra aparece à paisana por aqui, estava de olho na sua novinha universitária. Mas a surpresa do dia ficou por conta de quem ele estava acompanhado: outra moça muito bonita, segundo fontes quentes. Pois é, parece que a fila andou e o secretário não perdeu tempo em curtir a cidade e companhia!

Dizem que um empresário local foi visto às escondidas com a secretária de outro comércio às margens do rio sabe me tal barzinho. Fontes garantem que a visita aconteceu “à noite, à luz de vela”, enquanto todos achavam que ele estava viajando a trabalho. Parece que o clima esquentou e a galera não tá perdoando!