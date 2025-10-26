26/10/2025
Ponte Preta mostra festa da torcida antes de final da Série C

Nesse sábado (25/10), a Ponte Preta recebeu o Londrina na grande final da Série C do Campeonato Brasileiro. No Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, a Macaca venceu por 2 x 0 e foi campeã da terceira divisão nacional. Em vídeo, o clube divulgou a festa da torcida antes da decisão.

Imagens desta festa histórica, Macacadaaaa!!!! ❤🦍

🎥 RDrone/Especial PontePress#PonteCampeã #PontePreta pic.twitter.com/gAdLit1c9C

— Ponte Preta Oficial (@aapp_oficial) October 26, 2025

A recepção dos elencos de times de futebol são bastante comuns no mundo esportivo, principalmente em decisões. A Ponte Preta foi recebida nos braços da torcida, com muitos fogos de artifício, sinalizadores, bandeiras e muita cantoria dos torcedores presentes.

Em campo, a Ponte Preta despachou o Londrina com gols de Toró e Élvis, ambos os tentos marcados no segundo tempo. Após o apito final, os torcedores invadiram o gramado e comemoraram bastante com os jogadores. Por conta disso, a CBF suspendeu a entrega da taça e das medalhas.

