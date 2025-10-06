Popó anuncia aposentadoria definitiva e se diz humilhado após briga

Na noite desta segunda-feira (6/10), Acelino Popó Freitas, de 50 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria definitiva dos ringues. O pugilista fez o anúncio durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show 7.
“Eu tenho vergonha do que fizeram comigo em cima do ringue como lutador de boxe, então hoje eu paro. Paro aqui hoje e consciente que tudo tem seu tempo, começo, meio e fim, e hoje chegou o fim”, comentou o boxeador.
3 imagensFechar modal.1 de 3
Popó venceu por excesso de advertência
William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto2 de 3
Gaspar Nóbrega/Inovafoto3 de 3
A luta aconteceu no domingo (28/9)
William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto
A última vez que Popó entrou no ringue foi no último domingo de setembro, dia 28. Acelino Freitas encarou Wanderlei Silva e foi campeão após Wand ser desclassificado após ser advertido três vezes pelo juiz. Após a luta, ainda no ringue, houve uma confusão generalizada, resultando na punição de 180 dias para ambos.
Durante seu discurso, Popó afirmou que se sentiu humilhado com a confusão.
“E passar por aquela humilhação de o cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador, e esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para mama, para falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, acrescentou.
Antes de anunciar a aposentadoria, foi divulgado durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show que Popó lutaria com Diego Alemão em 2026. Porém, após o anúncio, a luta deve ser cancelada.