06/10/2025
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Popó anuncia aposentadoria definitiva e se diz humilhado após briga

Na noite desta segunda-feira (6/10), Acelino Popó Freitas, de 50 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria definitiva dos ringues. O pugilista fez o anúncio durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show 7.

“Eu tenho vergonha do que fizeram comigo em cima do ringue como lutador de boxe, então hoje eu paro. Paro aqui hoje e consciente que tudo tem seu tempo, começo, meio e fim, e hoje chegou o fim”, comentou o boxeador.

A última vez que Popó entrou no ringue foi no último domingo de setembro, dia 28. Acelino Freitas encarou Wanderlei Silva e foi campeão após Wand ser desclassificado após ser advertido três vezes pelo juiz. Após a luta, ainda no ringue, houve uma confusão generalizada, resultando na punição de 180 dias para ambos.

Durante seu discurso, Popó afirmou que se sentiu humilhado com a confusão.

“E passar por aquela humilhação de o cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador, e esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para mama, para falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, acrescentou.

Antes de anunciar a aposentadoria, foi divulgado durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show que Popó lutaria com Diego Alemão em 2026. Porém, após o anúncio, a luta deve ser cancelada.

