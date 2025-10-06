Popó anuncia aposentadoria definitiva e se diz humilhado após briga

Na noite desta segunda-feira (6/10), Acelino Popó Freitas, de 50 anos, anunciou oficialmente a aposentadoria definitiva dos ringues. O pugilista fez o anúncio durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show 7.

Leia também

“Eu tenho vergonha do que fizeram comigo em cima do ringue como lutador de boxe, então hoje eu paro. Paro aqui hoje e consciente que tudo tem seu tempo, começo, meio e fim, e hoje chegou o fim”, comentou o boxeador.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Popó venceu por excesso de advertência

William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto 2 de 3

Gaspar Nóbrega/Inovafoto 3 de 3

A luta aconteceu no domingo (28/9)

William Lucas e Gaspar Nóbrega/Inovafoto

A última vez que Popó entrou no ringue foi no último domingo de setembro, dia 28. Acelino Freitas encarou Wanderlei Silva e foi campeão após Wand ser desclassificado após ser advertido três vezes pelo juiz. Após a luta, ainda no ringue, houve uma confusão generalizada, resultando na punição de 180 dias para ambos.

Durante seu discurso, Popó afirmou que se sentiu humilhado com a confusão.

“E passar por aquela humilhação de o cara subir em cima do ringue e me dar tanto soco. Isso para mim foi uma das piores humilhações que tive na minha vida como lutador, e esse é um dos motivos de eu parar aqui hoje e falar para mama, para falar para todo o Brasil: a minha vergonha foi tão grande que hoje eu paro de lutar, não quero mais saber de boxe”, acrescentou.

Antes de anunciar a aposentadoria, foi divulgado durante a coletiva de imprensa do Fight Music Show que Popó lutaria com Diego Alemão em 2026. Porém, após o anúncio, a luta deve ser cancelada.