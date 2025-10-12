12/10/2025
Popó e Werdum se reencontram após briga generalizada. Veja vídeo

popo-e-werdum-se-reencontram-apos-briga-generalizada.-veja-video

Em tom de reconciliação, Popó e Fabrício Werdum se encontraram no UFC RIO nesse sábado (11/10). Eles estiveram em lados opostos na briga generalizada após luta entre Wanderlei Silva e o tetracampeão mundial de boxe, no Spaten Fight Night, no dia 27 de setembro.

“(O esporte) sempre vence! A gente só perde quando a gente cai, mas estamos todos de pé”, disse Popó, em vídeo publicado no perfil de Rafael Cordeiro, treinador de Artes Marciais Mistas (MMA).

Veja como foi o encontro:

 

Ver essa foto no Instagram

 

Uma publicação compartilhada por Rafael Cordeiro (@kingsmma_hb)

A briga

  • Popó derrotou Wanderlei Silva no Spaten Fight Night após o ex-UFC ser desclassificado por acertar três cabeçadas.
  • Depois do confronto, uma confusão generalizada começou. O time do baiano invadiu o ringue para cobrar Silva pelas atitudes anti-jogo, no entanto, a equipe do ex-UFC também entrou no local da luta para defender o “Cachorro Louco”.
  • Wanderlei Silva foi nocauteado durante confusão e precisou ser encaminhado ao hospital após o incidente.
  • Werdum estava envolvido na confusão que tomou conta do ringue e chegou a acertar socos em membros do corner de Popó.
  • Popó detonou Werdum após o ocorrido: “Eu não sei para que merda esses caras colocaram o Werdum nesse evento. Esse cara só faz merda nos eventos dos outros. Werdum, eu tenho vergonha, cara. Se eu fosse você, eu teria vergonha, tá? Tenho vergonha. Você que veio para cima de mim”, declarou.
  • No dia 6 de outubro, Popó anunciou aposentadoria do boxe: “Eu tenho vergonha do que fizeram comigo em cima do ringue como lutador de boxe, então hoje eu paro. Paro aqui hoje e consciente que tudo tem seu tempo, começo, meio e fim, e hoje chegou o fim”, comentou.

 

