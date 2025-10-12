Popó e Werdum se reencontram após briga generalizada. Veja vídeo

Em tom de reconciliação, Popó e Fabrício Werdum se encontraram no UFC RIO nesse sábado (11/10). Eles estiveram em lados opostos na briga generalizada após luta entre Wanderlei Silva e o tetracampeão mundial de boxe, no Spaten Fight Night, no dia 27 de setembro.

“(O esporte) sempre vence! A gente só perde quando a gente cai, mas estamos todos de pé”, disse Popó, em vídeo publicado no perfil de Rafael Cordeiro, treinador de Artes Marciais Mistas (MMA).

Veja como foi o encontro:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Cordeiro (@kingsmma_hb)

