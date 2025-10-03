População prestigia Festival da Macaxeira mesmo sob chuva em Rio Branco; veja fotos

Mesmo com a forte chuva registrada na capital nesta sexta-feira (3), a população compareceu ao Festival da Macaxeira, realizado pela Prefeitura de Rio Branco. O evento, que está em sua segunda edição, reuniu famílias e visitantes que aproveitaram a programação inicial e os espaços montados na estrutura.

A praça de alimentação foi o ponto mais movimentado da noite, reunindo pessoas em busca de pratos típicos e derivados da macaxeira. A gastronomia local se destacou, atraindo o público que circulava pelo espaço mesmo durante os períodos de instabilidade no tempo.

Entre os presentes, Maria Mariana Mota destacou a importância da iniciativa. “É uma iniciativa muito boa, o fato de explorar o Horto. A gente viu que teve melhorias no espaço e aumenta a segurança para as redondezas. É uma nova proposta de incentivo ao comércio local, aos pequenos produtores e aos produtores rurais que estão aqui. Junta todas essas frentes de comércio, de iniciativa e de empreendedorismo em um só ambiente muito agradável, que às vezes nem sempre é tão utilizado em seu potencial quanto poderia ser”, disse.

Ela também ressaltou que o festival representa uma opção de lazer e cultura para a cidade. “Hoje ainda não teve por conta das chuvas, mas em todos os dias do evento a gente vai ter shows. Tem a praça de alimentação, que o pessoal se diverte, e a parte da cultura, que apresenta os artistas locais para a população. Às vezes a gente conhece um artista, mas não conhece outro, e aí não deixa de ser uma forma de acessar a cultura para toda a família”, afirmou.

Mais cedo, o secretário de Comunicação, Ailton Oliveira, havia informado que, caso a chuva persistisse, o primeiro dia poderia ser cancelado e remarcado para o sábado (4). Apesar da chuva, as atividades seguem acontecendo no Horto Florestal.

Confira a galeria: