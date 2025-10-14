por-indisciplina,-palmeiras-afasta-elenco-sub-17-e-inscreve-time-sub-16-no-paulista

O Palmeiras decidiu afastar toda a equipe sub-17 por questões disciplinares e seguirá o restante do Campeonato Paulista da categoria com o time sub-16. A mudança inclui não apenas os atletas, mas também a comissão técnica e o staff que atuavam com o grupo anterior.

De acordo com o clube, a decisão foi tomada após a identificação de comportamentos considerados inadequados por parte de alguns jogadores do sub-17. A diretoria, no entanto, optou por não divulgar detalhes sobre o caso.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Leila Pereira Foto: Fabio Menotti/Palmeiras Abel Ferreira interrompe coletiva e deixa sala após empate com o Vitória Abel Ferreira interrompe coletiva e deixa sala após empate/Reprodução/Youtube/TV Palmeiras Eduardo Conceição Reprodução/Palmeiras Voltar

Próximo

Mesmo com o afastamento, não houve demissões e o planejamento das demais categorias segue inalterado. O profissional, por exemplo, chegou a utilizar recentemente um atleta da categoria, o atacante Luis Pacheco, na vitória sobre o Juventude pelo Campeonato Brasileiro.

Em comunicado, o Palmeiras confirmou que o elenco sub-16 passará a representar o clube até o fim do Paulistão sub-17. A instituição reforçou ainda seu compromisso com o desenvolvimento humano e esportivo dos atletas. Segundo o clube, “nas categorias de base, mais importante que os resultados, está a formação dos jovens jogadores”.

O time sub-17 afastado continuará treinando normalmente e disputará outras competições ao longo da temporada. Entre os torneios previstos, está a 3ª Super Copa Capital, em Brasília, marcada para o início de dezembro de 2025.

A geração afastada vinha se destacando no cenário nacional e internacional. A equipe chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro e do Mundial da categoria, sendo eliminada pelo Barcelona nos pênaltis após empate por 2 a 2 no tempo normal. O grupo era amplamente renovado em relação ao elenco do ano anterior.

No Campeonato Paulista, o Palmeiras encerrou a quarta fase no último fim de semana com vitória por 6 a 0 sobre o Brasilis FC. A campanha até o momento soma 20 vitórias, um empate e apenas uma derrota. A competição segue agora para as fases decisivas (quartas de final, semifinal e final) com o time sub-16 assumindo a vaga alviverde.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!