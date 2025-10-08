08/10/2025
Por MP do IOF, líder do governo ameaça com bloqueio de emendas

Escrito por Metrópoles
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), afirmou que uma eventual derrota da Medida Provisória (MP) 1303/2025, conhecida como MP do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), pode resultar no bloqueio de até R$ 10 bilhões em emendas parlamentares.

O texto precisa ser votado na Câmara dos Deputados e no Senado até às 23h59 desta quarta-feira (8/10), caso contrário, perde a validade.

A MP é uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e prevê uma série de iniciativas para elevar a arrecadação do governo. O Executivo faz um esforço para evitar a derrubada da matéria.

De acordo com o líder, o contingenciamento de emendas seria uma “consequência imediata” da não aprovação do texto.

“Imagino que de contingenciamento, caso não tenha a MP, venha a ser de R$ 7 bilhões a R$ 10 bilhões, só de emendas”, disse o senador.

Ele afirmou ainda que o governo trabalhará “até o último instante” para garantir a aprovação. “Vamos buscar planos para manter a aprovação, mas essa [contingenciamento] vai ser uma consequência [caso a MP não seja aprovada]”.

O líder também reclamou de uma “sabotagem” ao texto, que segundo ele seria orquestrada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP). Como mostrou o Metrópoles, o governo acusa Tarcísio de fazer campanha junto a parlamentares para derrotar a MP.

