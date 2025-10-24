Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves

Pouco mais de três anos e sete meses se passaram desde o episódio que paralisou o Brasil em março de 2022. O caso de Givaldo Alves, morador de rua que ficou conhecido como o “mendigo do amor”, Sandra Mara Fernandes e Eduardo Alves, personal trainer, foi amplamente divulgado, gerando debates sobre saúde mental, vulnerabilidade social e o impacto da fama instantânea. Hoje, os três seguem caminhos completamente diferentes.

Sandra Mara: recomeço e empoderamento

Após o turbilhão, Sandra reconstruiu a vida longe da polêmica. Separada de Eduardo, ela se tornou motorista de aplicativo e influenciadora digital, com mais de 300 mil seguidores no Instagram. Em suas redes, compartilha o dia a dia nas ruas do Distrito Federal e mensagens sobre superação, fé e independência feminina.

Nos stories recentes, a influenciadora afirmou que “prefere ficar sozinha” e “não está à procura de machos”, reforçando o tom de autoconfiança que marca sua nova fase. “Não tenho vergonha de recomeçar”, escreveu em uma publicação.

Eduardo Alves: discrição e nova vida

O personal trainer, que foi indiciado por lesão corporal após agredir Givaldo no momento em que flagrou o encontro da esposa com o morador de rua, optou pelo anonimato. Hoje, leva uma vida discreta ao lado de uma nova companheira, colega de academia. Longe das redes sociais, evita qualquer exposição pública relacionada ao caso.

Givaldo Alves: fama relâmpago e desaparecimento

Nenhum dos três experimentou uma transformação tão abrupta quanto Givaldo. Após o episódio, ele se tornou uma figura nacional, participando de programas de TV, podcasts e eventos, chegando a desfilar em camarotes do Carnaval carioca.

Entretanto, o auge durou pouco. Givaldo apagou suas redes sociais e sumiu da mídia. Há cerca de dois anos, foi fotografado andando por Ceilândia com uma sacola de compras, mas desde então não há notícias sobre seu paradeiro.

Antes da fama, ele já tinha antecedentes criminais, incluindo uma condenação por sequestro em 2004. Após o caso, respondeu também por difamação, em razão das entrevistas concedidas sobre o episódio.

O caso que marcou o país

O incidente ocorreu em 9 de março de 2022, quando Givaldo foi flagrado dentro do carro de Sandra em Planaltina (DF). Eduardo, ao encontrar a cena, acreditou tratar-se de um estupro e agrediu violentamente o morador de rua.

Dias depois, laudos médicos confirmaram que Sandra estava em surto psicótico causado por transtorno afetivo bipolar no momento do ocorrido. Em entrevistas, Givaldo sempre afirmou que a relação foi consensual.

Três destinos, uma mesma lição

Enquanto Sandra tenta reconstruir a vida e inspirar outras mulheres, Eduardo busca paz longe da exposição, e Givaldo desapareceu dos holofotes. O caso, que virou símbolo de como a internet amplifica julgamentos e destrói reputações, permanece como um lembrete de que a fama instantânea pode ser tão devastadora quanto o próprio escândalo.

Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet