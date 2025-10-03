03/10/2025
Por orientação de advogados, Bolsonaro não dará entrevistas, diz filho

Escrito por Metrópoles
O senador Flávio Bolsonaro (PL) esclareceu uma dúvida que pairava acerca do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)  poder falar ou não com a imprensa. Em publicação no X nesta sexta-feira (3/10), o parlamentar afirmou que seguindo orientação dos advogados, Bolsonaro não dará entrevistas.

Flávio garantiu que para Bolsonaro dar uma entrevistas, algumas condições teriam que ser asseguradas.

“Para que seja possível, entendo que seriam necessárias algumas condições. Por exemplo, que seja ao vivo e com a garantia de que suas cautelares não serão agravadas, conforme o que ele responder. Do jeito que está hoje, me parece uma pegadinha”, disse.

Em julho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou medidas cautelares contra Bolsonaro. Uma delas era a proibição para que o ex-presidente concedesse entrevistas.

Na decisão, Moraes ressaltou que “inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados”. Porém, as entrevistas do ex-presidente não podem ser publicadas em redes sociais.

A polêmica voltou à tona após um blogueiro pedir a Moraes para entrevistar Bolsonaro e o ministro aceitar. No entanto, o magistrado solicitou que a defesa do ex-presidente se manifestasse sobre o pedido de entrevistas.

