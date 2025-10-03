Por orientação de advogados, Bolsonaro não dará entrevistas, diz filho

O senador Flávio Bolsonaro (PL) esclareceu uma dúvida que pairava acerca do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) poder falar ou não com a imprensa. Em publicação no X nesta sexta-feira (3/10), o parlamentar afirmou que seguindo orientação dos advogados, Bolsonaro não dará entrevistas.

Leia também

Flávio garantiu que para Bolsonaro dar uma entrevistas, algumas condições teriam que ser asseguradas.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Flávio Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 2 de 5

O senador Flávio Bolsonaro

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 3 de 5

Flávio Bolsonaro é senador

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto 4 de 5

Bolsonaro e Michelle Bolsonaro

Michael Melo/Metrópoles @michaelmelo 5 de 5

Jair Bolsonaro é ex-presidente

Michael Melo/Metrópoles @michaelmelo

“Para que seja possível, entendo que seriam necessárias algumas condições. Por exemplo, que seja ao vivo e com a garantia de que suas cautelares não serão agravadas, conforme o que ele responder. Do jeito que está hoje, me parece uma pegadinha”, disse.

Em julho, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou medidas cautelares contra Bolsonaro. Uma delas era a proibição para que o ex-presidente concedesse entrevistas.

Na decisão, Moraes ressaltou que “inexiste qualquer proibição de concessão de entrevistas ou discursos públicos ou privados”. Porém, as entrevistas do ex-presidente não podem ser publicadas em redes sociais.

A polêmica voltou à tona após um blogueiro pedir a Moraes para entrevistar Bolsonaro e o ministro aceitar. No entanto, o magistrado solicitou que a defesa do ex-presidente se manifestasse sobre o pedido de entrevistas.