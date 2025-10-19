19/10/2025
“Por pouco não aconteceu uma tragédia”, dizem estudantes após quase sofrerem acidente na BR-364

Estudantes do curso de Guia de Turismo do Acre passaram por um momento de tensão na BR-364, entre os municípios de Feijó e Sena Madureira, após o veículo em que estavam quase se envolver em um acidente grave.

O acidente aconteceu na BR-364/Foto: Reprodução

Entre os ocupantes estavam alunos que atuam no setor do turismo, além de Bruno Alves, presidente da Juventude do Cidadania; Marcos, integrante do gabinete do deputado André do Vale; Gleison, representante da Prefeitura de Rio Branco; e o empresário Luciano, do restaurante Afa.

O grupo relatou que o incidente ocorreu em um trecho com más condições de tráfego, o que tem sido motivo de preocupação para motoristas e passageiros que utilizam a rodovia.

Após o episódio, os estudantes fizeram um apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por melhorias urgentes na BR-364, que, segundo eles, apresenta pontos perigosos e falta de manutenção adequada, representando risco constante a quem trafega pelo local.

Veja vídeo:

