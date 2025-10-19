“Por pouco não aconteceu uma tragédia”, dizem estudantes após quase sofrerem acidente na BR-364

Estudantes do curso de Guia de Turismo do Acre passaram por um momento de tensão na BR-364, entre os municípios de Feijó e Sena Madureira, após o veículo em que estavam quase se envolver em um acidente grave.

Entre os ocupantes estavam alunos que atuam no setor do turismo, além de Bruno Alves, presidente da Juventude do Cidadania; Marcos, integrante do gabinete do deputado André do Vale; Gleison, representante da Prefeitura de Rio Branco; e o empresário Luciano, do restaurante Afa.

O grupo relatou que o incidente ocorreu em um trecho com más condições de tráfego, o que tem sido motivo de preocupação para motoristas e passageiros que utilizam a rodovia.

Após o episódio, os estudantes fizeram um apelo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por melhorias urgentes na BR-364, que, segundo eles, apresenta pontos perigosos e falta de manutenção adequada, representando risco constante a quem trafega pelo local.

