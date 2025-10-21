21/10/2025
Universo POP
Briga entre cliente e funcionária em padaria termina em troca de xingamentos e arremesso de objetos
Pastora viraliza ao afirmar que o “demônio do Pica-Pau tentou matar o filho dela”
Cliente compra iPhone 16, pede anonimato e usa saco plástico na cabeça para foto da loja
Influenciador é ameaçado de processo após se fantasiar de Fofão no Halloween
Assista ao desabafo de Tata Estaniecki após término com Cocielo
Investigadas, Giovanna Antonelli e GioLaser viram rés em nova ação judicial
Péricles é o terceiro artista a se apresentar no Tiny Desk Brasil
Tata Estaniecki rompe o silêncio após separação de Julio Cocielo
Mulher flagra marido em churrasco com outra, se enfurece e joga geleira no lago
Aventura em alto-mar: Patrulha Canina Sea Patrol prometem muita diversão no Via Verde Shopping

Por que chef brasileiro se recusou a cozinhar para o príncipe William

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
por-que-chef-brasileiro-se-recusou-a-cozinhar-para-o-principe-william

A notícia de que o príncipe William vai desembarcar no Brasil em novembro já está movimentando os bastidores da visita real. O herdeiro do trono britânico tem dois compromissos oficiais marcados no país: o primeiro é em 5 de novembro, no Rio de Janeiro, durante a cerimônia do Prêmio Earthshot. O segundo acontece no dia 10, em Belém (PA), na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30.

Leia também

No jantar do Earthshot Prize 2025, premiação dedicada à causa ambiental criada por William, e que será realizado em solo carioca, o marido de Kate Middleton pediu que não fosse usado nenhum ingrediente de origem animal nos pratos.

4 imagensO príncipe William atua em projetos ambientaisPríncipe William recebeu um presente de uma liderança indígenaClique dos famosos que participaram da edição 2024 do Earthshot PrizeFechar modal.1 de 4

O príncipe William ao lado das ministras de Estado do Brasil, Sonia Guajajara e Marina Silva

Frank Augstein-WPA Pool/Getty Images2 de 4

O príncipe William atua em projetos ambientais

@princeandprincessofwales/Reprodução/Instagram3 de 4

Príncipe William recebeu um presente de uma liderança indígena

@princeandprincessofwales/Reprodução/Instagram4 de 4

Clique dos famosos que participaram da edição 2024 do Earthshot Prize

Phil Noble-Pool/Getty Images

Embora não pareça ser uma imposição difícil de contornar, o chef escalado para a missão de montar o menu para a ocasião, o paraense Saulo Jennings, “abdicou” do desafio culinário para os 700 convidados do evento.

Entenda o motivo

Em entrevista para o jornal O Globo, o profissional alegou que o problema não foi por conta do menu vegano. Inclusive, reiterou que o restaurante comandado por ele em Belém foi o primeiro estabelecimento a incluir pratos sem carne no cardápio.

Chef paraense Saulo Jennings

A questão que fez com que Saulo desistisse foi o conflito de interesses. Segundo o chef, a intenção sempre foi apresentar sabores da Amazônia e a ideia de montar um prato sem poder utilizar ingredientes locais de origem animal não faria sentido.  “Os britânicos vêm da terra do fish and chips e agora não comem peixe?”, avaliou Saulo Jennings.

Embora possa soar algo inédito, a família real segue, há décadas, um protocolo rígido de não comer alimentos, como frutos do mar, em viagens internacionais. Eles também evitam pratos crus, carnes malpassadas, chocolate e preparos muito temperados.

Durante passeios e turnês, eles são convidados a degustar desde chás a pratos típicos dos locais em que estão. Entretanto, os membros da realeza não saboreiam todos os quitutes oferecidos a fim de evitar episódios inusitados. Evitar consumir determinados alimentos consta no manual de regras a serem seguidas pelas figuras da família real. Veja outros alimentos que eles evitam comer em viagens nesta matéria da coluna.

A chef Tati Lund é quem vai assinar o menu para o evento do príncipe William no Rio de Janeiro

Com a “dança” de cadeiras, quem assume o comando das panelas é a chef carioca Tati Lund, dona de um restaurante que serve apenas pratos sem carne. Recentemente, ela conquistou a posição de terceiro melhor restaurante vegetariano em solo carioca pelo Prêmio Rio Show Gastronomia.

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost