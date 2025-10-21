Por que chef brasileiro se recusou a cozinhar para o príncipe William

A notícia de que o príncipe William vai desembarcar no Brasil em novembro já está movimentando os bastidores da visita real. O herdeiro do trono britânico tem dois compromissos oficiais marcados no país: o primeiro é em 5 de novembro, no Rio de Janeiro, durante a cerimônia do Prêmio Earthshot. O segundo acontece no dia 10, em Belém (PA), na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30.

No jantar do Earthshot Prize 2025, premiação dedicada à causa ambiental criada por William, e que será realizado em solo carioca, o marido de Kate Middleton pediu que não fosse usado nenhum ingrediente de origem animal nos pratos.

O príncipe William ao lado das ministras de Estado do Brasil, Sonia Guajajara e Marina Silva

O príncipe William atua em projetos ambientais

Príncipe William recebeu um presente de uma liderança indígena

Clique dos famosos que participaram da edição 2024 do Earthshot Prize

Embora não pareça ser uma imposição difícil de contornar, o chef escalado para a missão de montar o menu para a ocasião, o paraense Saulo Jennings, “abdicou” do desafio culinário para os 700 convidados do evento.

Em entrevista para o jornal O Globo, o profissional alegou que o problema não foi por conta do menu vegano. Inclusive, reiterou que o restaurante comandado por ele em Belém foi o primeiro estabelecimento a incluir pratos sem carne no cardápio.

Chef paraense Saulo Jennings

A questão que fez com que Saulo desistisse foi o conflito de interesses. Segundo o chef, a intenção sempre foi apresentar sabores da Amazônia e a ideia de montar um prato sem poder utilizar ingredientes locais de origem animal não faria sentido. “Os britânicos vêm da terra do fish and chips e agora não comem peixe?”, avaliou Saulo Jennings.

Embora possa soar algo inédito, a família real segue, há décadas, um protocolo rígido de não comer alimentos, como frutos do mar, em viagens internacionais. Eles também evitam pratos crus, carnes malpassadas, chocolate e preparos muito temperados.

Durante passeios e turnês, eles são convidados a degustar desde chás a pratos típicos dos locais em que estão. Entretanto, os membros da realeza não saboreiam todos os quitutes oferecidos a fim de evitar episódios inusitados. Evitar consumir determinados alimentos consta no manual de regras a serem seguidas pelas figuras da família real. Veja outros alimentos que eles evitam comer em viagens nesta matéria da coluna.

A chef Tati Lund é quem vai assinar o menu para o evento do príncipe William no Rio de Janeiro

Com a “dança” de cadeiras, quem assume o comando das panelas é a chef carioca Tati Lund, dona de um restaurante que serve apenas pratos sem carne. Recentemente, ela conquistou a posição de terceiro melhor restaurante vegetariano em solo carioca pelo Prêmio Rio Show Gastronomia.

