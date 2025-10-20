Por que Gaby Spanic teria armado a própria expulsão de A Fazenda 17

A saída de Gaby Spanic de A Fazenda 17 não foi apenas um ato impulsivo. Segundo interpretações de fãs e telespectadores, a atitude da atriz venezuelana — que deu um tapa no rosto de Tamires Assis e acabou expulsa do reality — foi, na verdade, uma forma de protesto.

De acordo com os comentários que circulam nas redes sociais, Gaby estaria descontente com o ambiente da casa e com o que considerava violência verbal sofrida por Tamires, também conhecida como “cunhã do Boi Garantido”, por parte de outros participantes, como Carol.

Após o episódio, Gaby anunciou que deixaria o programa por vontade própria.

“Eu me despeço”, declarou, mostrando que não estava mais disposta a permanecer no confinamento.

Pouco depois, a direção do reality confirmou sua expulsão oficial:

“Devido ao ocorrido na atividade agora há pouco, tivemos que expulsar Gaby Spanic do jogo.”

Nas redes sociais, o público se dividiu, mas muitos elogiaram a postura da atriz, interpretando sua saída como uma atitude simbólica de resistência.

“Icônica, atemporal, entrou pra história. A participação da Gaby foi gigante”, escreveu um internauta.

“A Gaby saiu com um protesto! Carol, você vai cair pelo público!”, comentou outro.

Mesmo fora da competição, Gaby Spanic segue sendo um dos nomes mais comentados desta edição de A Fazenda, marcada por tensões e fortes embates entre os participantes.

Fonte: Record / Redes sociais

✍️ Redigido por ContilNet