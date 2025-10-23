23/10/2025
Universo POP
Prima da cantora Ana Castela morre em Cuiabá aos 36 anos após parto de emergência
Três médicos brasileiros que cometeram crimes chocantes e inspiraram séries e filmes
Decoradora comenta sobre valor da festa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca
Muito mais que mensagens: Bia Miranda e Vini Jr. tiveram noite de amor
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.

Por que novo filme de Leonardo DiCaprio fracassou nas bilheterias

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
por-que-novo-filme-de-leonardo-dicaprio-fracassou-nas-bilheterias

Uma Batalha Após A Outra, novo filme estrelado por Leonardo Di Caprio, está sendo aclamado pela crítica especializada e cotado ao Oscar 2026. Mesmo assim, a produção dirigida por Paul Thomas Anderson fracassou nas bilheterias mundiais.

Segundo a Variety, o filme é o maior fracasso do segundo semestre de 2025.

“Embora a arrecadação global de US$ 140 milhões (cerca de R$ 750 milhões) seja impressionante para um filme que é original, com classificação para adultos e quase três horas de duração, Uma Batalha Após a Outra precisaria de aproximadamente US$ 300 milhões para não dar prejuízo”, diz o artigo.

3 imagensLeonardo DiCaprio em Uma Batalha Após A OutraChase Infiniti em Uma Batalha Após A OutraFechar modal.1 de 3

Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson em Uma Batalha Após A Outra

Divulgação/Warner Bros.2 de 3

Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após A Outra

Divulgação/Warner Bros.3 de 3

Chase Infiniti em Uma Batalha Após A Outra

Divulgação/Warner Bros.

Leia também

O orçamento do longa-metragem foi de US$ 130 milhões, de acordo com a Warner Bros. Com os custos de marketing somados, a obra pode registrar “um prejuízo de cerca de US$ 100 milhões”, afirma a Variety.

A produtora do filme chegou a contestar os dados apresentados pela Variety, mas em nenhum momento afirmou que teve lucro com a produção. Uma Batalha Após A Outra está em cartaz há quatro semanas nos cinemas e não deve atingir a meta de bilheteria.

Apesar disso, o número de vendas é considerado positivo. A dificuldade maior foi no controle do orçamento disponível para a produção. “O alto custo da produção torna difícil alcançar a lucratividade, isso eu admito”, disse Charles Gant, editor da Screen International.

A estratégia se explica pelo desejo de atrair novos talentos para o estúdio, focando em produções futuras e em premiações com o atual filme.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost