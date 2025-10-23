por-que-novo-filme-de-leonardo-dicaprio-fracassou-nas-bilheterias

Uma Batalha Após A Outra, novo filme estrelado por Leonardo Di Caprio, está sendo aclamado pela crítica especializada e cotado ao Oscar 2026. Mesmo assim, a produção dirigida por Paul Thomas Anderson fracassou nas bilheterias mundiais.

Segundo a Variety, o filme é o maior fracasso do segundo semestre de 2025.

“Embora a arrecadação global de US$ 140 milhões (cerca de R$ 750 milhões) seja impressionante para um filme que é original, com classificação para adultos e quase três horas de duração, Uma Batalha Após a Outra precisaria de aproximadamente US$ 300 milhões para não dar prejuízo”, diz o artigo.

Leonardo DiCaprio e Paul Thomas Anderson em Uma Batalha Após A Outra

Leonardo DiCaprio em Uma Batalha Após A Outra

Chase Infiniti em Uma Batalha Após A Outra

O orçamento do longa-metragem foi de US$ 130 milhões, de acordo com a Warner Bros. Com os custos de marketing somados, a obra pode registrar “um prejuízo de cerca de US$ 100 milhões”, afirma a Variety.

A produtora do filme chegou a contestar os dados apresentados pela Variety, mas em nenhum momento afirmou que teve lucro com a produção. Uma Batalha Após A Outra está em cartaz há quatro semanas nos cinemas e não deve atingir a meta de bilheteria.

Apesar disso, o número de vendas é considerado positivo. A dificuldade maior foi no controle do orçamento disponível para a produção. “O alto custo da produção torna difícil alcançar a lucratividade, isso eu admito”, disse Charles Gant, editor da Screen International.

A estratégia se explica pelo desejo de atrair novos talentos para o estúdio, focando em produções futuras e em premiações com o atual filme.