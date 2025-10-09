09/10/2025
Por que o irmão do Lula continua vice-presidente do Sindinapi?

Diretor-vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindinapi), o irmão do presidente Lula segue no cargo mesmo após as investigações da Polícia Federal fecharem o cerco contra a entidade, suspeita de desviar dinheiro de aposentados do INSS.

No site oficial do Sindinapi, Frei Chico aparece ao lado do presidente Milton Baptista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, e de outros investigados.

Nesta quinta-feira (9/10), a investigação avançou e resultou na apreensão de carros de luxo, dinheiro em espécie e um cofre na sede do sindicato, como mostrou o repórter André Shalders.

A colunista Mirelle Pinheiro revelou a apreensão de uma frota de veículos de luxo, incluindo automóveis das marcas Mini Cooper, Jeep, Porsche e Volvo, além de uma moto Ducati, cofres, armas e munições.

Frei Chico não foi alvo da operação, mas, ao permanecer como dirigente, reforça os argumentos da oposição na CPMI do INSS de que “o irmão do presidente” teria compactuado com o desvio de dinheiro de aposentados. E deu munição aos que defendem sua convocação ao definir como “absurda” a nova fase da investigação.

Coube a ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentar blindar o presidente com um vídeo no seu Instagram intitulado “os bolsonaristas não aguentam ouvir a verdade sobre o Frei Chico”.

Falta agora alguém para repetir a célebre frase de Roberto Jefferson para o então ministro José Dirceu no auge do escândalo do mensalão: “Sai daí, Zé. Sai rápido”.

 

