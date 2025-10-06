06/10/2025
Universo POP
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele

Por vídeo, Lula conversa com Trump em meio à crise gerada por tarifaço

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
por-video,-lula-conversa-com-trump-em-meio-a-crise-gerada-por-tarifaco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por videoconferência, na manhã desta segunda-feira (6/10), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ligação ocorre após os acenos do republicano em direção à abertura das negociações sobre tarifas.

Leia também

Também participaram da conversa o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad (PT), da Fazenda, e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação.

No final de setembro, durante viagem de Lula a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), os líderes se encontraram rapidamente e combinaram de agendar uma reunião para tratar das tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros pela Casa Branca.

A expectativa é que a videoconferência abra caminho para um encontro presencial entre Lula e Trump — que ainda não tem data para ocorrer. O Planalto trabalha com a hipótese de uma reunião em um terceiro país, como na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost