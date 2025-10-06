Por vídeo, Lula conversa com Trump em meio à crise gerada por tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por videoconferência, na manhã desta segunda-feira (6/10), com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A ligação ocorre após os acenos do republicano em direção à abertura das negociações sobre tarifas.

Também participaram da conversa o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, Fernando Haddad (PT), da Fazenda, e Sidônio Palmeira, da Secretaria de Comunicação.

No final de setembro, durante viagem de Lula a Nova York para a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), os líderes se encontraram rapidamente e combinaram de agendar uma reunião para tratar das tarifas de 50% impostas a produtos brasileiros pela Casa Branca.

A expectativa é que a videoconferência abra caminho para um encontro presencial entre Lula e Trump — que ainda não tem data para ocorrer. O Planalto trabalha com a hipótese de uma reunião em um terceiro país, como na Malásia, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).