16/10/2025
Universo POP
“Por Você”: Lunna Serena lança single após gravar DVD com participações especiais

Vem aí um hit! Lunna Serena apresentou aos fãs seu novo single, intitulado “Por Você”. A nova música de trabalho da cantora e compositora é uma balada romântica, que carrega emoção, entrega e saudade. Na última terça-feira (07/10), a artista gravou dois DVDs em uma mesma noite, em um evento realizado em Cotia, São Paulo.

Segundo a cantora, os admiradores podem esperar uma faixa mergulhada no sentimento da espera — aquele amor que insiste em permanecer mesmo quando o tempo castiga, e promete tocar fundo em quem acredita no amor, mesmo quando ele dói.

Lunna, que é considerada uma das grandes apostas da nova geração da música sertaneja, gravou recentemente dois projetos – cada um com um conceito diferente e palcos distintos.

Na ocasião, ela conversou com a repórter Mônica Apor, do portal LeoDias, e celebrou o marco em sua carreira. “Nesse dia de hoje está a família, os amigos, as pessoas que realmente torcem e desde o início estamos preservando estar sempre com as pessoas que mandam energia de verdade. Eu vim da periferia de São Paulo, trabalhando muito, sou uma sonhadora, batalhadora… Desde criancinha, dos meus 4 anos, tá no sangue”, afirmou emocionada.

Os DVDs gravados por Lunna contaram com participações especiais. “Vai ter Ana Vilela, Yasmin Santos, Kaique & Felipe, DJ Ari SL, Guto Ferreira e Felipe Lima. As pessoas que acreditaram no projeto estão aqui juntas. É muita música legal, demais mesmo”, celebrou ela na oportunidade.

