Porco-espinho é resgatado após invadir casa de zelador na Asa Sul

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) resgatou, às 20h40 desta sexta-feira (24/10), um porco-espinho encontrado na área de serviço do prédio, onde trabalha o zelador do residencial, na SQS 405.

Animal silvestre foi capturado com segurança pelo Projeto Piloto de Resgate de Fauna Vertebrada e solto em área segura do Jardim Botânico

A captura foi realizada pela equipe do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM). Após o resgate, o animal foi levado e solto em uma área segura do Jardim Botânico.

O CBMDF reforça que, em casos envolvendo animais silvestres, a população deve se afastar, isolar o local e acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193, evitando riscos para si e para os animais.

