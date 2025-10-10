10/10/2025
Universo POP
Portal 10/10: hoje é um dos dias mais poderosos do ano para manifestar seu desejo!

Escrito por Portal Leo Dias
Você está sentindo essa vibração diferente no ar? Pois é… hoje o Universo abre um verdadeiro portal energético, e a frequência do número 10.10 ativa dentro de nós o poder da criação consciente. É um momento de renascimento espiritual, recomeços e libertação de velhos padrões.

Eu sou Thiago Cordeiro, astrólogo da LeoDias TV, e quero te contar: o número 10 representa liderança, plenitude e conexão com o divino. Quando ele aparece duplicado, como hoje, forma um espelho energético entre o céu e a Terra — um alinhamento que amplia nossa capacidade de manifestar intenções, sonhos e mudanças profundas.

Durante o Portal 10.10, tudo o que você pensa e sente ganha um eco cósmico. É como se o Universo estivesse te ouvindo mais de perto. Por isso, cuidado com o que você vibra hoje: pense em abundância, visualize prosperidade, sinta gratidão e emane amor. Essa é a chave para aproveitar o melhor dessa energia.

Este é também um portal de cura emocional e limpeza kármica. Tudo o que você não quer mais carregar — culpas, inseguranças, dores antigas — pode ser deixado para trás com uma simples intenção. Respire fundo, acenda uma vela branca, feche os olhos e diga mentalmente: “Eu me abro para o novo e deixo o passado ir.”

Hoje é um excelente dia para meditar, escrever afirmações e alinhar seus desejos com o coração. Se você vinha se sentindo travado, cansado ou sem direção, saiba que essa energia vem justamente para destravar caminhos e relembrar o seu propósito.

Compartilhe este conteúdo com quem também ama o mundo energético e comente aqui o seu signo, porque hoje é dia de abrir o coração, meditar e cocriar com o Universo!

