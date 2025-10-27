Portela se manifesta após polêmica e nega expulsão de Caroline Xavier

A escola de samba Portela se manifestou sobre a suposta expulsão de Caroline Xavier da ala de passistas. Em nota enviada ao portal LeoDias nesta segunda-feira (27/10), a agremiação negou o afastamento da sambista e afirmou que outras integrantes também tiveram a oportunidade de participar do concurso que elege a Corte do Carnaval 2026.

A Portela demonstrou gratidão por todos os anos em que Caroline participou da ala representando a escola: “O G.R.E.S. Portela informa que Caroline Xavier deixou a ala de passistas de forma natural. A atual Rainha do Carnaval integrou lindamente a ala de passistas por muitos anos e iniciou sua trajetória no projeto Samba Pra Sempre, sob a orientação de Nilce Fran, atual vice-presidente da agremiação”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Portela se pronuncia e nega expulsão de Caroline Xavier Reprodução: Instagram / Créditos: @gipeproducao Caroline Xavier é coroada Rainha do Carnaval 2026 após expulsão da Portela Reprodução: Instagram @elaaxavier Caroline Xavier é coroada Rainha do Carnaval 2026 após expulsão da Portela Reprodução: Instagram @elaaxavier Foto: Fabio Rossi/Agência O Globo Voltar

Próximo

A escola explicou que a decisão de não indicar Carol para o concurso teve como objetivo oferecer oportunidade a outras passistas que também participam e representam a Portela, uma das agremiações mais tradicionais do país, com mais de 100 anos de história nos desfiles cariocas.

“A diretoria da Portela reforça que mantém o compromisso de não repetir as candidatas no concurso da Corte do Carnaval, assegurando que todas as passistas tenham a chance de representar a escola. Assim como Caroline foi a representante portelense na edição anterior, neste ano uma nova integrante foi indicada para o concurso”, diz a nota.