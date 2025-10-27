27/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

Portela se manifesta após polêmica e nega expulsão de Caroline Xavier

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
portela-se-manifesta-apos-polemica-e-nega-expulsao-de-caroline-xavier

A escola de samba Portela se manifestou sobre a suposta expulsão de Caroline Xavier da ala de passistas. Em nota enviada ao portal LeoDias nesta segunda-feira (27/10), a agremiação negou o afastamento da sambista e afirmou que outras integrantes também tiveram a oportunidade de participar do concurso que elege a Corte do Carnaval 2026.

A Portela demonstrou gratidão por todos os anos em que Caroline participou da ala representando a escola: “O G.R.E.S. Portela informa que Caroline Xavier deixou a ala de passistas de forma natural. A atual Rainha do Carnaval integrou lindamente a ala de passistas por muitos anos e iniciou sua trajetória no projeto Samba Pra Sempre, sob a orientação de Nilce Fran, atual vice-presidente da agremiação”.

Veja as fotos

Reprodução: Instagram / Créditos: @gipeproducao
Portela se pronuncia e nega expulsão de Caroline XavierReprodução: Instagram / Créditos: @gipeproducao
Reprodução: Instagram @elaaxavier
Caroline Xavier é coroada Rainha do Carnaval 2026 após expulsão da PortelaReprodução: Instagram @elaaxavier
Reprodução: Instagram @elaaxavier
Caroline Xavier é coroada Rainha do Carnaval 2026 após expulsão da PortelaReprodução: Instagram @elaaxavier
Foto: Fabio Rossi/Agência O Globo
Foto: Fabio Rossi/Agência O Globo

Leia Também

A escola explicou que a decisão de não indicar Carol para o concurso teve como objetivo oferecer oportunidade a outras passistas que também participam e representam a Portela, uma das agremiações mais tradicionais do país, com mais de 100 anos de história nos desfiles cariocas.

“A diretoria da Portela reforça que mantém o compromisso de não repetir as candidatas no concurso da Corte do Carnaval, assegurando que todas as passistas tenham a chance de representar a escola. Assim como Caroline foi a representante portelense na edição anterior, neste ano uma nova integrante foi indicada para o concurso”, diz a nota.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost