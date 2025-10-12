12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Poste cai durante forte temporal e interdita rua no bairro Bosque, em Rio Branco; VÍDEO

Estrutura caiu no bairro Juventus e equipes trabalham para reparar os danos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um poste de energia caiu durante a tarde deste domingo (12) em Rio Branco, nas proximidades do Clube Juventus, no bairro Bosque, próximo ao Mercale. A queda da estrutura bloqueou parcialmente a via, impedindo a passagem de veículos e pedestres.

Equipes da concessionária de energia foram acionadas imediatamente para isolar a área e iniciar os trabalhos de reparo. O local apresenta risco de novos desabamentos e fios energizados, exigindo atenção redobrada de quem precisa transitar pela região.

Poste de energia parcialmente caído em frente a praça do Juventus, em Rio Branco, bloqueando a via e exigindo cuidado no local/Foto: Reprodução/liliacamargo_reporter

As autoridades recomendam que motoristas e pedestres evitem passar pelo trecho até a finalização do serviço de manutenção.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost