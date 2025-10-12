Poste cai durante forte temporal e interdita rua no bairro Bosque, em Rio Branco; VÍDEO

Um poste de energia caiu durante a tarde deste domingo (12) em Rio Branco, nas proximidades do Clube Juventus, no bairro Bosque, próximo ao Mercale. A queda da estrutura bloqueou parcialmente a via, impedindo a passagem de veículos e pedestres.

Equipes da concessionária de energia foram acionadas imediatamente para isolar a área e iniciar os trabalhos de reparo. O local apresenta risco de novos desabamentos e fios energizados, exigindo atenção redobrada de quem precisa transitar pela região.

As autoridades recomendam que motoristas e pedestres evitem passar pelo trecho até a finalização do serviço de manutenção.

Veja o vídeo: