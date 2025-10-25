25/10/2025
“Povo pensa que locão de moto cai fácil”, diz jovem antes de acidente

Nas redes sociais, amigos e colegas de trabalho lamentaram profundamente a morte de Roberto Hugo, vítima de um acidente fatal de motocicleta ocorrido na manhã deste sábado (25/10), na BR-070, em Águas Lindas de Goiás.

Um amigo descreveu Roberto como um rapaz “gente boa, desenrolado no trabalho, esforçado e de alto astral”, ressaltando que ele “era do bem, alegre e querido por todos”. Outro colega escreveu emocionado: “Trabalhei com ele, muleke gente boa, esforçado… Mas Deus o chamou. Que descanse em paz, Roberto. Que Deus te receba de braços abertos”.

Pouco antes do acidente, Roberto havia publicado um vídeo nas redes sociais em que aparecia na garupa de uma motocicleta em alta velocidade. Na gravação, brincava: “Povo acha que só porque sou locão de moto eu caio, mas na garupa não cai não”.

O acidente

De acordo com informações preliminares, Roberto conduzia uma motocicleta em velocidade superior a 60 km/h quando perdeu o controle do veículo, derrapou na pista e colidiu violentamente contra um poste de sinalização que indicava o limite de velocidade na rodovia.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas imediatamente. Apesar dos esforços de socorro, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A PRF controlou o tráfego e isolou a área até a conclusão dos trabalhos de atendimento e remoção do veículo e do corpo.

