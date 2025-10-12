Power Rangers: entenda por que o filme da série nunca teve sequência

Power Rangers conquistou as crianças dos anos 1990 e continuou sendo acompanhada ao longo das gerações. Em 2017, a série foi adaptada para o cinema — ganhando diversas críticas por parte de especialistas.

O filme acompanha cinco jovens desajustados que descobrem moedas que dão superpoderes. Eles precisam se transformar em uma equipe para tentar salvar o mundo de um antigo mal.

Até hoje, o longa não ganhou continuação. No entanto, Jon Feltheimer, CEO do estúdio Lionsgate, já tinha citado que o reboot poderia ganhar seis ou sete sequências.

Acontece que os projetos foram arquivados, informou a Forbes em maio de 2017, menos de dois meses depois da estreia do filme.

O motivo foi o fracasso de bilheteria, já que o filme arrecadou apenas US$ 142 milhões (R$ 785,26 milhões, na cotação atual) em todo o mundo. A Lionsgate desembolsou US$ 105 milhões (R$ 580 milhões) para a produção de Power Rangers.

O elenco de Power Rangers de 2017 é formado por Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G e Elizabeth Banks.