Poze alfineta Vini Jr. e leva resposta afiada de Virginia Fonseca após gol

Depois da foto com a camisa de Vini Jr. ao assistir ao jogo do Real Madrid, Virginia Fonseca foi surpreendida por Poze do Rodo, que reclamou do desempenho do atleta e pediu que ela o deixasse respirar um pouco. Após o primeiro gol do craque, a influenciadora respondeu à alfinetada do funkeiro nas redes sociais: “Marcou um golaço, Poze.”

“Não é falando que ela é interesseira, não… Não tem por que ela ser interesseira, já que também é milionária. Mas sabe como é a mídia”, começou dizendo. Pouco depois da declaração do cantor, a influenciadora vibrou com o gol marcado pelo jogador.

Comentário de Virginia Fonseca
Poze do Rodo celebrando os gols de Vini Jr
Virginia Fonseca no estádio do Real Madrid
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real Madrid
Virginia com Tainá Castro e amigos em Madrid
Tainá Castro e Virginia Fonseca

Poze do Rodo então voltou aos stories do Instagram aos berros: “Faz o V de Virginia! Faz o V de Virginia! Faz porque ela merece! Virginia, fica com ele, vocês se merecem!”, declarou. Em seus stories do Instagram, a apresentadora mostrou com muita empolgação os gols marcados por Vinícius Jr. na partida contra o Villarreal.