Poze alfineta Vini Jr. e leva resposta afiada de Virginia Fonseca após gol

Escrito por Portal Leo Dias
Depois da foto com a camisa de Vini Jr. ao assistir ao jogo do Real Madrid, Virginia Fonseca foi surpreendida por Poze do Rodo, que reclamou do desempenho do atleta e pediu que ela o deixasse respirar um pouco. Após o primeiro gol do craque, a influenciadora respondeu à alfinetada do funkeiro nas redes sociais: “Marcou um golaço, Poze.”

“Não é falando que ela é interesseira, não… Não tem por que ela ser interesseira, já que também é milionária. Mas sabe como é a mídia”, começou dizendo. Pouco depois da declaração do cantor, a influenciadora vibrou com o gol marcado pelo jogador.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram
Comentário de Virginia FonsecaReprodução / Instagram
Reprodução / Instagram: @pozevidalouca
Poze do Rodo celebrando os gols de Vini JrReprodução / Instagram: @pozevidalouca
Reprodução / Instagram: @virginia
Virginia Fonseca no estádio do Real MadridReprodução / Instagram: @virginia
Reprodução / Instagram: @virginia
Virginia Fonseca assistindo jogo do Real MadridReprodução / Instagram: @virginia
Reprodução / Instagram: @virginia
Virginia com Tainá Castro e amigos em MadridReprodução / Instagram: @virginia
Reprodução / Instagram: @virginia
Tainá Castro e Virginia FonsecaReprodução / Instagram: @virginia

Poze do Rodo então voltou aos stories do Instagram aos berros: “Faz o V de Virginia! Faz o V de Virginia! Faz porque ela merece! Virginia, fica com ele, vocês se merecem!”, declarou. Em seus stories do Instagram, a apresentadora mostrou com muita empolgação os gols marcados por Vinícius Jr. na partida contra o Villarreal.

