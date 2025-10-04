Poze do Rodo brinca com Vini Jr. após gol: “Faz o V de Virginia”

Durante a partida entre Real Madrid e Villarreal, neste sábado (4/10), pelo Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu, Poze do Rodo brincou nas redes sociais pedindo para Vini Jr fazer o “V de Virginia. Faz porque ela merece! Virginia, fica com ele, vocês se merecem”. Minutos antes, o funkeiro havia ironizado a relação dos dois, pedindo que Virginia deixasse o jogador “respirar”.
A resposta do atacante veio dentro de campo, o jogador abriu o placar, marcou mais um gol no segundo tempo e comandou a vitória merengue por 3 a 1, com Mikautadze descontando para os visitantes e Mbappé fechando o placar.
Poze ainda falou: “Eu sou o sábio, falei o que ia acontecer, o gol dele e o pênalti que ele sofre. A Virgínia tá lá, tem que fazer mais um para Virgínia. Faz o V, continua com ele”, declarou.
Por fim, ele brincou sobre Vini: “Ele foi o Homem da partida. Agora é casar o mais rápido possível”, completou.
Virginia, que acompanhava o jogo de um dos camarotes do estádio, reagiu com bom humor: “Marcou um golaço, Poze!”
Vestindo a camisa 7 de Vini Jr., a influenciadora também chamou atenção nas redes sociais, e torcedores brincaram sobre o “efeito” de sua torcida no desempenho do atacante, em meio aos rumores sobre um possível romance entre os dois.