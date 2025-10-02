“Pra sempre será o nosso Vini”: família acreana se despede de jovem morto em acidente em SC

O acreano Vinicius Barbosa de Melo, de 27 anos, morreu no domingo (28) após um acidente no contorno viário da Guarda do Cubatão, em Palhoça, na Grande Florianópolis.

Segundo informações iniciais, ele conduzia uma motocicleta Honda Titan 160 vermelha quando foi atingido por um Hyundai Tucson preto que teria invadido a pista contrária. A colisão foi frontal.

Com o impacto, Vinicius sofreu um grave traumatismo craniano. Equipes do Samu, com apoio de helicóptero, tentaram reanimá-lo por cerca de meia hora, mas ele não resistiu. A Polícia Civil de Palhoça investiga as circunstâncias do acidente. A identidade do motorista do carro não foi divulgada.

Após a tragédia, o irmão da vítima, Vitor Melo, fez uma homenagem pública em que destacou a dor da despedida e a importância da fé para enfrentar o luto. “Ontem de fato foi o último adeus ao meu irmão (…). A dor da despedida, a dor do último adeus, a dor de ver ele pela última vez, não da forma que queríamos”, escreveu.

Ele afirmou que a família tem buscado consolo na espiritualidade: “Seguimos confiando nos planos de Deus, que muita das vezes não é da forma que queremos, cabe a nós aceitar (…). Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus”.

Na mensagem, Vitor lembrou os momentos vividos ao lado do irmão. “Ele foi incrível, não era apenas meu irmão, era meu ‘Mano’, como sempre nos chamávamos, era meu amigo, meu companheiro, minha referência. Ele sem dúvidas foi o melhor irmão que eu poderia ter”, disse.

Ele também recordou a infância e a união entre os dois. “Passamos tudo lado a lado, nossa infância sempre juntos, nosso luto pela perda do nosso pai, nosso crescimento, nossas conquistas. Para o meu irmão não tinha tempo ruim, queria sempre o nosso melhor (…). Ele era puro de coração, um ser humano sem igual”.

Por fim, agradeceu o apoio recebido. “Gratidão também a todos os amigos que estiveram na despedida, cada familiar, cada amigo meu, gratidão a cada um, sem exceção nenhuma. Descanse em paz meu irmão, pra sempre será o nosso Vini. Te amamos pra sempre”, concluiu.