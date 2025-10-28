28/10/2025
Universo POP
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri

“Preciso viver e não só sobreviver”: Lexa fala sobre perda da filha no “Sem Censura”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
“preciso-viver-e-nao-so-sobreviver”:-lexa-fala-sobre-perda-da-filha-no-“sem-censura”

Lexa abriu o coração e comoveu o público ao falar, de forma tão aberta, sobre a perda da filha, Sofia. A cantora participou do programa “Sem Censura” nesta segunda-feira (27/10), e relembrou os dias difíceis que viveu após enfrentar uma pré-eclâmpsia precoce, aos seis meses de gestação. Ela chegou a ficar 17 dias internada na Unidade Semi-intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

Em um relato sincero, Lexa contou como o episódio mudou completamente sua vida. “Perder um filho, né? Imagina… Vi minha filha ali, com o leitinho na boca, tendo uma parada cardíaca. Como é que você segue sua vida depois disso? Eu morri. Mas aí eu pensei: ‘Já que eu fiquei, eu preciso viver e não só sobreviver. Preciso ser feliz, preciso honrá-la’”, desabafou.

Veja as fotos

Foto/Instagram/@Lexa
Lexa e Ricardo Vianna na lua de melFoto/Instagram/@Lexa
Reprodução: Globo
Lexa revela ter senha do celular do marido e explica motivo do “acordo” no casamentoReprodução: Globo
Portal LeoDias
Lexa e Ricardo ViannaPortal LeoDias

A artista ainda lembrou que a pré-eclâmpsia já havia marcado sua família no passado. “A irmã da minha avó morreu da mesma coisa. O bebê sobreviveu, mas ela não. Comigo foi o contrário. Eu fiquei, e a minha filha se foi”, contou, emocionada. Segundo Lexa, o luto a fez repensar tudo: “Você faz um exame de consciência absurdo. Aprende a contemplar os momentos, as pessoas. Entende que o presente é o que mais importa.”

Mesmo com a dor, a cantora garantiu que encontrou na música e no Carnaval o combustível para seguir em frente. “Eu falei: ‘Eu preciso viver, ser 100%. O Carnaval me faz muito bem, me traz energia boa. O funk me traz essa energia boa. E eu sigo feliz, porque eu preciso ser feliz, e eu tô sendo’”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost