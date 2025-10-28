“Preciso viver e não só sobreviver”: Lexa fala sobre perda da filha no “Sem Censura”

Lexa abriu o coração e comoveu o público ao falar, de forma tão aberta, sobre a perda da filha, Sofia. A cantora participou do programa “Sem Censura” nesta segunda-feira (27/10), e relembrou os dias difíceis que viveu após enfrentar uma pré-eclâmpsia precoce, aos seis meses de gestação. Ela chegou a ficar 17 dias internada na Unidade Semi-intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo.

Em um relato sincero, Lexa contou como o episódio mudou completamente sua vida. “Perder um filho, né? Imagina… Vi minha filha ali, com o leitinho na boca, tendo uma parada cardíaca. Como é que você segue sua vida depois disso? Eu morri. Mas aí eu pensei: ‘Já que eu fiquei, eu preciso viver e não só sobreviver. Preciso ser feliz, preciso honrá-la’”, desabafou.

A artista ainda lembrou que a pré-eclâmpsia já havia marcado sua família no passado. “A irmã da minha avó morreu da mesma coisa. O bebê sobreviveu, mas ela não. Comigo foi o contrário. Eu fiquei, e a minha filha se foi”, contou, emocionada. Segundo Lexa, o luto a fez repensar tudo: “Você faz um exame de consciência absurdo. Aprende a contemplar os momentos, as pessoas. Entende que o presente é o que mais importa.”

Mesmo com a dor, a cantora garantiu que encontrou na música e no Carnaval o combustível para seguir em frente. “Eu falei: ‘Eu preciso viver, ser 100%. O Carnaval me faz muito bem, me traz energia boa. O funk me traz essa energia boa. E eu sigo feliz, porque eu preciso ser feliz, e eu tô sendo’”, completou.