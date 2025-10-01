01/10/2025
Prédio de 17 andares desaba parcialmente no Bronx e causa pânico em Nova Iorque

Prefeitura monta abrigo temporário e suspende fornecimento de gás no prédio

Na manhã desta quarta-feira (1º), um prédio de 17 andares no Bronx, em Nova York, sofreu um colapso parcial após parte da chaminé da estrutura ceder por volta das 8h13 no horário local (9h13 em Brasília). Apesar do impacto, o Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos.

A ocorrência foi classificada como uma “emergência de grande porte” e mobilizou dezenas de equipes de resgate. Drones e cães farejadores foram utilizados para garantir que não havia vítimas presas nos escombros. Inicialmente, as autoridades chegaram a atender a um chamado de possível explosão, mas até o momento não há confirmação sobre a causa do incidente.

Prefeitura monta abrigo temporário e suspende fornecimento de gás no prédio/Foto: Reprodução

O edifício faz parte do complexo Mitchel Houses, um dos 335 conjuntos habitacionais administrados pela New York City Housing Authority (NYCHA), voltado para famílias de baixa e média renda. A instituição já foi alvo de críticas e processos em anos anteriores, acusada de não manter os prédios em condições adequadas de segurança.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, declarou nas redes sociais que acompanha a situação e pediu que a população evite a área próxima à Alexander Avenue, na altura da 135th Street, onde ocorreu o colapso. O Departamento de Gerenciamento de Emergências de Nova York (NYCEM) montou um abrigo temporário para moradores em um centro comunitário da região e disponibilizou ônibus para acolher famílias deslocadas. O fornecimento de gás no prédio também foi interrompido como medida preventiva.

Equipes seguem no local monitorando a estabilidade da construção e conduzindo as investigações para identificar as causas do colapso.

