Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha e fica em estado grave; ‘Ato abominável’, diz chanceler alemão

Eleita no final de setembro, Iris Stalzer foi atacada em frente à sua casa, segundo o canal alemão “WDR”. Ela foi encontrada dentro de sua casa com ferimentos graves pouco antes das 13h no horário local (8h no horário de Brasília), segundo um comunicado da polícia e da promotoria. Ela foi levada de helicóptero para um hospital.

“Recebemos a notícia de um ato abominável em Herdecke. Isso precisa ser esclarecido rapidamente. Tememos pela vida da prefeita eleita Iris Stalzer e esperamos sua plena recuperação”, disse o chanceler Merz em uma publicação no X.

A prefeitura de Herdecke afirmou em nota que o esfaqueamento de Stalzer causou “choque e consternação” no município.

Policiais e equipes de emergência se posicionam em frente à casa de Iris Stalzer, prefeita recém-eleita de Herdecke, após ela ter sido esfaqueada em 7 de outubro de 2025. — Foto: Bernd Thissen/dpa via AP

Stalzer foi esfaqueada “várias vezes” e, mesmo gravemente ferida, conseguiu se arrastar até o interior de sua residência, segundo o WDR.

Stalzer é filiada ao Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, que compõe o governo nacional liderado pelos conservadores. Ela venceu no mês passado as eleições na cidade, que tem cerca de 23 mil habitantes e está localizada na região do Ruhr, no oeste da Alemanha, entre as cidades de Hagen e Dortmund. Sua posse oficial está marcada para 1° de novembro.

O site de Stalzer informa que ela tem 57 anos, é casada e tem dois filhos adolescentes. Segundo a biografia, passou quase toda a vida em Herdecke e trabalha como advogada especializada em direito trabalhista.