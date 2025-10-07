07/10/2025
Universo POP
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.
João Gomes é o primeiro convidado do Tiny Desk Concert versão brasileira

Prefeita recém-eleita é esfaqueada na Alemanha e fica em estado grave; ‘Ato abominável’, diz chanceler alemão

Iris Stalzer foi eleita no final de setembro em Herdecke, cidade com cerca de 23 mil habitantes no oeste do país. Autoridades investigam motivação política no ataque

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A prefeita da cidade alemã de Herdecke, perto de Dortmund, foi esfaqueada nesta terça-feira (7) e ficou em estado grave, afirmou uma fonte de segurança à agência de notícias Reuters. O chanceler alemão, Friedrich Merz, repudiou o episódio e chamou de “um ato abominável”.

Eleita no final de setembro, Iris Stalzer foi atacada em frente à sua casa, segundo o canal alemão “WDR”. Ela foi encontrada dentro de sua casa com ferimentos graves pouco antes das 13h no horário local (8h no horário de Brasília), segundo um comunicado da polícia e da promotoria. Ela foi levada de helicóptero para um hospital.

Iris Stalzer, prefeita recém-eleita de Herdecke, na Alemanha, que foi esfaqueada em 7 de outubro de 2025/Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

“Recebemos a notícia de um ato abominável em Herdecke. Isso precisa ser esclarecido rapidamente. Tememos pela vida da prefeita eleita Iris Stalzer e esperamos sua plena recuperação”, disse o chanceler Merz em uma publicação no X.

A prefeitura de Herdecke afirmou em nota que o esfaqueamento de Stalzer causou “choque e consternação” no município.

Policiais e equipes de emergência se posicionam em frente à casa de Iris Stalzer, prefeita recém-eleita de Herdecke, após ela ter sido esfaqueada em 7 de outubro de 2025. — Foto: Bernd Thissen/dpa via AP

Policiais e equipes de emergência se posicionam em frente à casa de Iris Stalzer, prefeita recém-eleita de Herdecke, após ela ter sido esfaqueada em 7 de outubro de 2025. — Foto: Bernd Thissen/dpa via AP

Stalzer foi esfaqueada “várias vezes” e, mesmo gravemente ferida, conseguiu se arrastar até o interior de sua residência, segundo o WDR.

Stalzer é filiada ao Partido Social-Democrata (SPD), de centro-esquerda, que compõe o governo nacional liderado pelos conservadores. Ela venceu no mês passado as eleições na cidade, que tem cerca de 23 mil habitantes e está localizada na região do Ruhr, no oeste da Alemanha, entre as cidades de Hagen e Dortmund. Sua posse oficial está marcada para 1° de novembro.

O site de Stalzer informa que ela tem 57 anos, é casada e tem dois filhos adolescentes. Segundo a biografia, passou quase toda a vida em Herdecke e trabalha como advogada especializada em direito trabalhista.

Equipes de emergência embarcam em helicóptero de resgate prefeita recém-eleita de Herdecke, na Alemanha, após ela ser esfaqueada em 7 de outubro de 2025. — Foto: Alex Talash/dpa via AP

Equipes de emergência embarcam em helicóptero de resgate prefeita recém-eleita de Herdecke, na Alemanha, após ela ser esfaqueada em 7 de outubro de 2025. — Foto: Alex Talash/dpa via AP

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost