Prefeito Carlinhos do Pelado investe na recuperação de ramais, pontes e bueiros na zona rural de Brasileia

Dando continuidade aos investimentos na infraestrutura rural do município, a Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Obras e em parceria com a comunidade (fazendas Santa Rita, Santa Lúcia e Barreiro), iniciou no último dia 30 de setembro os trabalhos de recuperação no ramal do Alemão, km 71.

O serviço contempla patrolamento, baluamento, piçarramento, além da recuperação de ponte e instalação de linhas de bueiros que atendem a comunidade em geral.

As melhorias atendem a uma demanda antiga dos moradores e garantem mais qualidade e segurança especialmente para as duas rotas escolares que atendem a Escola Rural de Ensino Infantil Nucleada Francisco Germano e a Escola Estadual Valéria Bispo Sabala.

O secretário municipal de Obras, Josué Elias, destacou o compromisso da gestão com a zona rural. “O nosso prefeito Carlinhos do Pelado não tem parado. São frentes de serviço ativas em vários pontos, sempre dando resposta à população. No ramal do Alemão já iniciamos patrolamento e piçarramento, mas também temos equipes atuando no km 59, na Pedreira; no km 84, ramal Santa Luzia; e no km 19, linha 8. São investimentos que melhoram a mobilidade, o escoamento da produção e a vida dos moradores”, afirmou.

Morador da comunidade, Chiquinho Rodrigues ressaltou a importância das obras. “Essa recuperação é muito importante para todos nós, principalmente para os estudantes que usam o ramal todos os dias. Com estrada melhorada e ponte segura, a gente tem mais tranquilidade e segurança para se deslocar”, destacou.

Além do ramal do Alemão, a Prefeitura de Brasiléia mantém nessa semana outras cinco frentes de trabalho na zona rural, reforçando o compromisso da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.

Com uma malha de mais de 2.200 km de ramais que cortam assentamentos do Incra, a Reserva Extrativista Chico Mendes e áreas do Estado e do município, Brasiléia enfrenta grandes desafios para garantir acesso da população e escoação da produção agrícola e do extrativismo dessas localidades. Nesse esforço, a Prefeitura mantém parceria com o Governo do Estado, por meio do Deracre, fortalecendo a infraestrutura e assegurando melhorias constantes para as comunidades rurais.

Confira mais imagens: