Prefeito de Assis Brasil defende fortalecimento do setor produtivo como saída para o desemprego no Acre

O prefeito também enfatizou a importância da formação e conscientização das novas gerações

Durante a programação da ExpoFronteira, na noite deste sábado, 4, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, abordou um dos principais desafios enfrentados pelo estado do Acre, o desemprego. Em sua fala, ele destacou que não há outra forma sustentável de geração de emprego senão pelo fortalecimento do comércio local e da produção agrícola.

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, em entrevista ao ContilNet/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Correia ressaltou o papel da ExpoFronteira como uma vitrine do potencial econômico da região e como um instrumento de transformação social. Segundo ele, a feira vai além do entretenimento, servindo como estímulo para que os cidadãos locais acreditem em sua capacidade produtiva. “Essa feira mostra que conseguimos produzir, conseguimos vender. Gente simples, com pousadas, restaurantes, barraquinhas, e até com casas alugadas, está movimentando a economia. É uma oportunidade de dar dignidade às famílias”, afirmou.

O prefeito também enfatizou a importância da formação e conscientização das novas gerações. Ele citou a participação de crianças e jovens em palestras sobre manejo de pastagem e cultivo de café, afirmando que o futuro está na valorização da zona rural.

Assista a transmissão ao vivo da ExpoFronteira 2025 pelo canal oficial do ContilNet no YouTube:

