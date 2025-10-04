04/10/2025
Prefeito de Assis Brasil explica nome da ExpoFronteira e destaca potencial da tríplice

Durante a segunda noite da ExpoFronteira neste sábado (4), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, explicou por que o evento não leva o nome da cidade e sim o título “ExpoFronteira”. A decisão, segundo ele, foi estratégica e visa destacar a posição privilegiada do município na tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. “A gente procura vender esse diferencial para atrair mais investidores, fortalecer o turismo e ampliar o desenvolvimento econômico da nossa região. O nome foi pensado para ir além do local e abraçar uma proposta internacional”, afirmou.

Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia/Foto: Juan Diaz, ContilNet

Ainda segundo Jerry, apesar de certa resistência inicial por parte de alguns setores e colegas-prefeitos, que costumam usar o nome dos seus municípios nas feiras locais, a escolha mostrou-se acertada já na primeira edição. Expositores e visitantes do Peru e da Bolívia marcaram presença, e o evento ganhou repercussão internacional. “Hoje me surpreendi com a quantidade de peruanos que vieram, muitos com propostas para estarem na próxima edição. O nome pegou, e a proposta foi bem recebida pelas autoridades”, acrescentou.

Jerry durante entrevista ao ContilNet/Foto: Juan Diaz, ContilNet

A população também demonstrou entusiasmo com a iniciativa, reconhecendo a importância da feira para movimentar a economia local. Segundo o prefeito, os pequenos produtores e empreendedores estão vendendo mais, e a cidade finalmente ganha visibilidade. “Essa feira coloca Assis Brasil nos holofotes. É um evento que já nasce grande, com espaço para crescer ainda mais”, concluiu Correia.

Assista a transmissão ao vivo da ExpoFronteira 2025 pelo canal oficial do ContilNet no YouTube:

