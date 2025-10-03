03/10/2025
Prefeito de Canhoba, Sergipe, viraliza ao publicar ensaio fotográfico só de cueca

Um ensaio de aniversário bem diferente do que as pessoas costumam ver nas redes sociais. O prefeito de Canhoba, Sergipe, Chrystophe Divino (União Brasil), postou nas suas redes sociais, na última quinta-feira (2/10), um ensaio fotográfico apenas de cueca. Os registros foram feitos para comemorar os 40 anos de vida.

Na primeira foto do carrossel de imagens publicado no Instagram, o político fez uma alusão livro e filme “50 Tons de cinza”, mas escreveu “quarenta anos de vida”. Os outros registros seguiram um mesmo padrão: de terno preto e óculos escuros em um ambiente fechado. Ele também posou na cama e lendo o livro em questão, até aí, tudo bem.

Veja as fotos

Reprodução Instagram Chrystophe Divino/ montagem
Reprodução Instagram Chrystophe Divino/ montagem
Reprodução Instagram Chrystophe Divino/ montagem
Reprodução Instagram Chrystophe Divino/ montagem
Reprodução Instagram Chrystophe Divino/ montagem
Reprodução Instagram Chrystophe Divino/ montagem
Em seguida, as fotos inusitadas de cueca preta começaram a aparecer, tanto ele sentado como em pé. Ele legendou: “40 ANOS DE VIDA. “Completar 40 anos de vida é um marco significativo que simboliza uma jornada de quatro décadas de experiências, aprendizados e crescimento pessoal. É um momento para refletir sobre os sucessos e desafios superados, e para olhar para o futuro com renovada esperança e determinação.”

“Aos 40 anos, a vida oferece uma perspectiva mais madura e sábia, permitindo que se aproveitem as oportunidades e se construam novos sonhos.” OBRIGADO MEU DEUS POR TUDO!”, finalizou.

Em vídeos que o prefeito compartilhou, afirmou que não esperava tamanha repercussão e explicou que as fotos foram tiradas em casa.

Chrystophe está em seu segundo mandato à frente do município e, na última eleição, obteve 3.019 votos, o que correspondeu a 76,51% dos votos válidos. Apesar de estar filiado a um partido de centro-direita, o prefeito já foi visto em eventos ao lado de quem é da esquerda, como o senador Rogério Carvalho e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

