Prefeito de Itacoatiara destaca importância da 4ª ExpoFest e enaltece o município

O prefeito de Itacoatiara (AM), Mário Jorge Bouez Abrahim, conversou com o repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, sobre a 4ª ExpoFest Itacoatiara. O evento, uma das principais festas do município, contou com a parceria de diversos políticos para sua realização.

O político começou destacando a importância da festa e ressaltou como o evento movimenta e aquece a economia: “Que bom estar com vocês aqui. Que honra a gente estar aí no canal aí com o Leo Dias. Olha, um beijo grande para você. O povo do Amazonas ama você aqui e a gente tá nessa festa grandiosa, bonita, que nos dá orgulho, prazer, porque um evento aqui como esse aqui circula, movimenta, aquece a nossa economia, movimenta muito recurso.”

Mário Jorge Bouez Abrahim Reprodução portal LeoDias/ montagem Pablo, uma das atrações da 4ª ExpoFest Itacoatiara Reprodução portal LeoDias/ montagem Maiara e Maraisa, uma das atrações da 4ª ExpoFest Itacoatiara Reprodução: LeoDias

“E a gente fica feliz de poder proporcionar. Itacoatiara é um município importante, um dos maiores municípios do estado do Amazonas, tem uma força econômica muito grande. E a gente precisa prestigiar o povo aqui de Itacoatiara e também divulgar a cidade, os visitantes que chegam e, com esse prazer, com esse espaço aqui, tenho certeza que nós vamos engrandecer ainda mais esse evento”, continuou.

Bouez também mencionou os parceiros do evento e expressou sua satisfação em poder proporcionar a realização da festa: “E eu fico feliz de você estar cobrindo aqui a nossa festa, que é uma festa maravilhosa, tradicional do município. A prefeitura que realiza, junto com os nossos parceiros, deputados aí que nos ajudam, o deputado Thiago Abrahim. E eu fico feliz de poder proporcionar. Já estamos na quarta edição, poder proporcionar uma festa com essa dimensão. Não é simplesmente a festividade musical, mas sim dentro aqui do agro, negócio que a gente movimenta também.”