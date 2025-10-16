Prefeito de São José dos Campos é acusado de manter relação com servidora e de violentar ex-esposa

Um escândalo político está abalando a administração municipal de São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo. A servidora da Secretaria de Saúde, Milena Guimarães Coelho, registrou um boletim de ocorrência (B.O.) no qual afirma manter um relacionamento extraconjugal com o prefeito Anderson Farias (PSD). No mesmo documento, Milena relata ter sido alvo de ofensas e constrangimentos praticados pela primeira-dama, Sheila Thomaz, que, segundo ela, teria ido tirar satisfações dentro da própria secretaria e, em um evento público, a teria chamado de “puta”.

O caso, que corre sob investigação da Polícia Civil e do Ministério Público, traz implicações que ultrapassam o âmbito pessoal, levantando suspeitas de abuso de poder político e econômico, já que Milena estaria ocupando um cargo comissionado de confiança dentro da prefeitura.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Anderson Farias e Sheila Thomaz, prefeito e ex primeira-dama de São José dos Campos Reprodução: Redes Sociais Anderson Farias e Sheila Thomaz, prefeito e ex primeira-dama de São José dos Campos Reprodução: Redes Sociais Milena Coelho seria amante do prefeito Anderson Farias Reprodução: Instagram Anderson Farias, prefeito de São José dos Campos, em São Paulo Reprodução: Instagram São José dos Campos, em São Paulo Foto: Claudio Vieira/PMSJC Voltar

Próximo

De acordo com o B.O. emitido pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil de São Paulo, Milena formalizou a denúncia no dia 27 de agosto de 2025, alegando perseguição e injúria por parte da esposa do prefeito. O registro foi atualizado posteriormente para incluir o crime de ameaça.

O documento aponta que a primeira-dama teria confrontado a amante em público, proferindo insultos e ameaças após descobrir o caso extraconjugal. A situação escalou em meio a uma série de boletins de ocorrência registrados tanto por Milena quanto por Sheila.

Medida protetiva e acusações de violência doméstica

No dia 7 de outubro de 2025, a 1ª Vara da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São José dos Campos determinou o afastamento de Anderson Farias do lar conjugal, com base na Lei Maria da Penha. A decisão, assinada pelo juiz Ayrton Vidolin Marques Júnior, impõe que o prefeito mantenha distância mínima de 200 metros da ex-esposa e não mantenha contato por telefone, mensagens ou e-mails.

Segundo o processo que o portal LeoDias teve acesso, Sheila relatou humilhações, ameaças e agressões verbais e físicas. Em um dos episódios descritos, o prefeito teria tentado agredi-la em via pública, sendo contido por um segurança. Em outro, dentro de casa, teria dado um murro na mesa e ameaçado agredir a própria família, na presença dos filhos, um deles confirmando o relato à Justiça.

O Ministério Público considerou o depoimento da vítima detalhado e verossímil, deferindo as medidas de urgência por “situação de risco”.

Em suas redes sociais e em discursos públicos, o prefeito tem usado a defesa de valores familiares e princípios morais, postura que contrasta com as denúncias envolvendo sua vida pessoal e seu mandato.

O fato de Milena Coelho ter admitido o relacionamento e, simultaneamente, ocupado cargo de confiança na Secretaria de Saúde, levanta questionamentos sobre uso da máquina pública para benefício pessoal; prática que, segundo especialistas em direito administrativo, pode configurar abuso de poder político e econômico, além de improbidade administrativa.

O portal LeoDias tenta contato com o prefeito Anderson Farias e com Sheila Thomaz para esclarecimentos, mas até a publicação desta matéria não recebeu retorno de nenhuma das partes. Já a prefeitura de São José dos Campos emitiu nota sobre o caso. Leia na íntegra:

Nota da Prefeitura de São José

A Prefeitura de São José dos Campos informa que o prefeito Anderson Farias e a Sheila Thomaz, de comum acordo, decidiram seguir caminhos pessoais distintos.

O prefeito seguirá exercendo normalmente suas funções, com foco na cidade, nas ações, obras e metas do Plano de Gestão, assegurando a continuidade dos serviços públicos e dos projetos em andamento.

Sheila Thomaz deixará a presidência do Fundo Social de Solidariedade para se dedicar a projetos pessoais e profissionais. A transição será técnica e planejada, sem interrupção dos atendimentos à população.

A Prefeitura registra agradecimento pelo trabalho e pela dedicação de Sheila à cidade durante sua gestão à frente do Fundo Social.

Agradecemos as manifestações de carinho e pedimos compreensão e respeito à privacidade do prefeito, de Sheila e de toda a família. Assuntos da vida privada não se confundem com as responsabilidades públicas.