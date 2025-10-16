16/10/2025
Prefeito de São José dos Campos nega agressão à ex e diz cumprir decisão judicial

Em resposta pública à repercussão do caso que envolve acusações contra sua conduta familiar, o prefeito Anderson Farias divulgou uma nota oficial por meio da assessoria de comunicação de São José dos Campos, enviada ao portal LeoDias. O gestor afirma que está cumprindo integralmente a medida cautelar determinada pela Justiça, mas ressalta que o depoimento que o acusa não corresponde à “realidade dos fatos”.

Farias nega qualquer ato de agressão: “Reitero que não houve qualquer ato de agressão de minha parte e que jamais adotei, nem adotaria, conduta dessa natureza em relação à minha família”, afirma o prefeito. Ele reforça ainda sua confiança no sistema judicial: “Confio plenamente na Justiça e tenho convicção de que a verdade será devidamente restabelecida no curso do processo”.

Segundo a nota, por se tratar de tema estritamente privado, não haverá novas manifestações públicas sobre o assunto, e as tratativas serão conduzidas pela sua advogada pelos meios legais e com transparência. No campo público, ele reafirma que seguirá focado em suas tarefas à frente da gestão municipal, trabalhando “com afinco nas entregas à população da cidade”.

Documentos obtidos pelo portal LeoDias mostram que o prefeito teria vivido um relacionamento extraconjugal com uma servidora da Secretaria Municipal de Saúde, identificada como Milena Coelho. No documento, Milena afirma ter sido alvo de ofensas da ex primeira-dama, Sheila Thomaz; em contrapartida, a ex-esposa de Farias também teria sofrido agressão física por parte do marido, expedindo uma medida protetiva contra ele.

