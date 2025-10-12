Prefeito Tião Bocalom e esposa participam do Círio de Nazaré em Rio Branco: “renovação espiritual”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, ao lado de sua esposa, Kelen Bocalom, participou neste domingo (12) do 94º Círio de Nazaré, uma das maiores manifestações de fé da capital acreana. O evento, que reúne milhares de fiéis, celebra Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da cidade, e também o Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado nesta mesma data.

O prefeito ressaltou a relevância espiritual e cultural da celebração para a população.

“Toda atividade de fé forte como essa é muito importante, ainda mais neste dia em que comemoramos Nossa Senhora Aparecida e também realizamos a procissão de Nazaré, que é a padroeira de Rio Branco. Isso já foi transformado em lei pela Câmara Municipal”, lembrou Bocalom.

Ele destacou que eventos religiosos como o Círio de Nazaré fortalecem os laços da comunidade e alimentam o espírito de esperança entre os rio-branquenses.

“A fé move montanhas, realmente move. Quando a gente estimula a fé por meio de atos como esse, a vida de todo mundo melhora, porque precisamos ter Deus na nossa vida o tempo todo”, afirmou.

O prefeito também destacou o caráter espiritual do momento e a devoção dos fiéis. “Esse é um momento em que procuramos estar mais próximos de Deus, através de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. É um tempo de renovação espiritual e de agradecimento”, completou.

Veja o vídeo: