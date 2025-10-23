23/10/2025
Prefeito Zequinha Lima vai Inaugurar do Mercado do Agricultor no Remanso nesta sexta-feira em Cruzeiro do Sul

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima acompanhou nesta quinta-feira, os preparativos finais do Mercado do Agricultor João Machado da Silva, situado no Bairro do Remanso, que será inaugurado nesta sexta-feira, 24, no bairro Remanso.

A nova unidade de comercialização contará com 9 boxes, incluindo espaço administrativo e depósito, além de áreas dedicadas à venda de carne, peixe, uma lanchonete, um restaurante, armarinho, padaria e café da manhã. No centro do mercado, 60 bancas estarão disponíveis para que os agricultores possam vender seus produtos, beneficiando centenas de produtores locais.

“Amanhã, às 9 horas, entregaremos mais uma obra da nossa gestão aos moradores de Cruzeiro do Sul. Será uma nova opção para que a população possa adquirir produtos diretamente de nossos agricultores. Estamos preparando tudo para que possamos realizar a entrega dessa importante obra,” concluiu o prefeito Zequinha Lima.

O mercado foi construído com recursos de uma emenda parlamentar da ex-deputada federal Perpétua Almeida no valor de R$ 1,2 milhão, com contrapartida da gestão municipal, de R$ 90.000 mil.

