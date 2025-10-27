Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 20 mil

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, abriu nesta segunda-feira (27/10) as inscrições para seu novo concurso público, que oferece vagas para diferentes níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 20.504,17.
As jornadas de trabalho variam entre 24 e 40 horas semanais, conforme o cargo.
Cargos disponíveis
-
Técnico contábil
-
Contador
-
Procurador municipal
-
Professor titular de educação especial e educação infantil
-
Professor titular de ensino fundamental (cadastro reserva)
Inscrições e provas
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp até o dia 25 de novembro. As taxas de inscrição variam de R$ 65 a R$ 95, de acordo com o cargo escolhido.
O período para solicitação de isenção da taxa segue até esta terça-feira (28/10).
As provas objetivas e prático-profissionais estão previstas para acontecer no dia 25 de janeiro de 2026.
📌 Mais informações e inscrições: www.vunesp.com.br
Fonte: Fundação Vunesp / Prefeitura de Itaquaquecetuba
✍️ Redigido por ContilNet