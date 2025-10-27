27/10/2025
Universo POP
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.

Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 20 mil

Inscrições vão até 25 de novembro e oportunidades contemplam cargos de nível técnico e superior

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, abriu nesta segunda-feira (27/10) as inscrições para seu novo concurso público, que oferece vagas para diferentes níveis de escolaridade e salários que chegam a R$ 20.504,17.

As jornadas de trabalho variam entre 24 e 40 horas semanais, conforme o cargo.

Reprodução / Direção Concursos

Cargos disponíveis

  • Técnico contábil

  • Contador

  • Procurador municipal

  • Professor titular de educação especial e educação infantil

  • Professor titular de ensino fundamental (cadastro reserva)

Inscrições e provas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Vunesp até o dia 25 de novembro. As taxas de inscrição variam de R$ 65 a R$ 95, de acordo com o cargo escolhido.

O período para solicitação de isenção da taxa segue até esta terça-feira (28/10).

As provas objetivas e prático-profissionais estão previstas para acontecer no dia 25 de janeiro de 2026.

📌 Mais informações e inscrições: www.vunesp.com.br

Fonte: Fundação Vunesp / Prefeitura de Itaquaquecetuba
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost