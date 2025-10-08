Prefeitura abre concurso público com 235 vagas e salários de até R$ 4,7 mil

A Prefeitura de Itapetininga, no estado de São Paulo, anunciou a abertura de um novo concurso público para o preenchimento de 235 vagas destinadas a candidatos de níveis médio e superior. As inscrições começam no dia 22 de setembro de 2025 e seguem até 10 de outubro de 2025, exclusivamente pelo site da Avalia.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos: Agente de Desenvolvimento Escolar I (100 vagas), Assistente Administrativo (10), Professor de Atendimento Educacional Especializado (40), Professor de Educação Básica (82), Professor de Educação Física (2) e Tradutor e Intérprete de Libras (1).

Os aprovados terão jornada de trabalho entre 30 e 40 horas semanais, com salários que variam de R$ 1.776,00 a R$ 4.799,00, conforme o cargo ocupado. A taxa de inscrição vai de R$ 49,35 a R$ 50,40, de acordo com o nível de escolaridade exigido.

O processo seletivo contará com prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 2 de novembro de 2025. Dependendo do cargo, também poderão ser aplicadas prova dissertativa, prova prática e avaliação de títulos.

De acordo com o edital, o concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da administração municipal.