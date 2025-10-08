08/10/2025
Prefeitura abre Outubro Rosa na Zona Rural em Cruzeiro do Sul com serviços médico e odontológico

Nesta quarta-feira, 8, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria de Saúde, deu início às atividades do Outubro Rosa na zona rural do município. O evento ocorreu na Unidade Básica Osmar de Albuquerque Lima, na Vila Assis Brasil, no Deracre e integra o cronograma de ações voltadas para a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e também do colo do útero.

Consultas médicas, atendimento com nutricionistas, apoio com assistentes sociais, coletas para exames preventivos, vacinas, testes rápidos e serviços odontológicos foram ofertados. A programação incluiu ainda atividades voltadas para a educação em saúde, autocuidado, estética e fisioterapia pélvica, além de práticas corporais e ventosaterapia.

A coordenadora de saúde da mulher de Cruzeiro do Sul, Carla Mota, enfatizou a importância da iniciativa. “A abertura oficial do Outubro Rosa em Cruzeiro do Sul ocorreu no dia 2 de outubro, no Complexo Esportivo do Aeroporto Velho. Durante esse evento, promovemos a educação em saúde e destacamos a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de oferecer práticas corporais com nossos educadores físicos e um momento cultural com um grupo de dança. Também introduzimos um serviço inédito: a oferta de mamografias para mulheres acima de 40 anos, em uma parceria entre o município e o Estado. Hoje, tivemos a abertura oficial em uma de nossas unidades de saúde rural, para facilitar o acesso a essas mulheres que enfrentam maiores dificuldades, então nós convidamos todas as mulheres a buscar esses serviços nas unidades da rede no horário das 7h às 19h”, afirmou.

Elaine de Oliveira compartilhou sua experiência pessoal, ressaltando a importância do exame preventivo que a ajudou a identificar precocemente um câncer de colo de útero. “Agradeço à Secretaria de Saúde e à Prefeitura por este evento, que é fundamental para nossa comunidade. Graças ao preventivo, consegui um diagnóstico precoce e alcancei a cura. O tratamento durou cinco anos, e sempre fui orientada a não abandonar as consultas. Quanto mais cedo a busca por ajuda, maiores as chances de cura por isso agradeço à Secretaria de Saúde e à Prefeitura por este evento, que é fundamental para nossa comunidade,” ressaltou ela.

Maria Zenilda, também presente no evento, reforçou a importância da campanha na comunidade. “Agradeço, em nome de todos, pela ação da Prefeitura e dos agentes de saúde. Motivar as pessoas a se cuidarem e a conhecerem seus corpos é essencial. O diagnóstico precoce é crucial para a cura, e é lamentável saber que muitas pessoas não buscam ajuda por vergonha ou tabu. É fundamental ressaltar que o câncer tem cura, e o diagnóstico precoce pode salvar vidas,” concluiu.

As atividades do Outubro Rosa prosseguirão ao longo do mês nas Unidades Básicas de Saúde. Na sexta-feira,10, a partir das 8h na UBS Geosete Coelho Mariano, no bairro do Cruzeirinho, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde vai ofertar coleta para exames preventivos, solicitação de mamografias, palestras, dança, sorteio de brindes e testes rápidos.

