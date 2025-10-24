Prefeitura acompanha decisão do Estado e muda feriado do Dia do Servidor Público; entenda

A Prefeitura de Rio Branco publicou um decreto nesta sexta-feira (24), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), que transfere o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Com a mudança, o feriado será celebrado na sexta-feira (31), proporcionando um fim de semana prolongado aos servidores públicos.

“Ficam os secretários municipais e as autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal, por necessidade de serviço, nos dias declarados como ponto facultativo, ficando dispensados da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário nesse período”, diz o decreto.

O Governo do Estado também aplicará a mesma alteração.