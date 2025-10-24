24/10/2025
Universo POP
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe
João Vicente lamenta vazamento de conversas com Gracyanne Barbosa: “É triste ser envolvido em polêmica”
Influenciador Buzeira movimentou R$ 14 milhões em esquema com mais de 70 mil depósitos
Modelo que expôs Vini Jr. revela ter bala alojada na cabeça após sequestro
Maquiagem masculina ganha força e quebra estereótipos de gênero
Por onde andam Givaldo Alves, o “mendigo do amor”, Sandra Mara e Eduardo Alves
Eliminação apertada: Lucas Leto deixa a Dança dos Famosos por dois décimos de diferença
Desafios e riscos: o que os astros revelam no horóscopo desta sexta-feira
Lorena Maria expõe MC Daniel e acusa cantor de tentar reduzir gastos com o filho: “Vexame”
Virou trend! Vendedor da Honda viraliza ao postar entrega de moto com cliente com saco na cabeça

Prefeitura acompanha decisão do Estado e muda feriado do Dia do Servidor Público; entenda

Com a mudança, o feriado será celebrado na sexta-feira (31), proporcionando um fim de semana prolongado aos servidores públicos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Prefeitura de Rio Branco publicou um decreto nesta sexta-feira (24), na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), que transfere o feriado do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro.

Prefeitura de Rio Branco/Foto: ContilNet

Com a mudança, o feriado será celebrado na sexta-feira (31), proporcionando um fim de semana prolongado aos servidores públicos.

“Ficam os secretários municipais e as autoridades da Administração Pública autorizados a convocar seus servidores para expediente normal, por necessidade de serviço, nos dias declarados como ponto facultativo, ficando dispensados da respectiva compensação os servidores que vierem cumprir horário nesse período”, diz o decreto.

O Governo do Estado também aplicará a mesma alteração.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost