Prefeitura anuncia fechamento do Parque Capitão Ciríaco para obras de revitalização

Considerado o maior seringal urbano do mundo, o Parque Capitão Ciríaco é um patrimônio histórico e ambiental da capital acreana

A Prefeitura de Rio Branco vai fechar temporariamente o Parque Urbano Capitão Ciríaco, no bairro Seis de Agosto, para a realização de obras de revitalização.

os trabalhos incluem a reforma da passarela principal, a recuperação do parquinho infantil e a manutenção das mesas e áreas de convivência | Foto: Marcos Araújo, Secom

As melhorias começam no início de novembro e serão conduzidas pela Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade e pela Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana. Nesta fase, os trabalhos incluem a reforma da passarela principal, a recuperação do parquinho infantil e a manutenção das mesas e áreas de convivência.

De acordo com o secretário municipal de Cuidados com a Cidade, Tony Roque, o fechamento é necessário para garantir a qualidade dos serviços.

“Nossa equipe fez um levantamento técnico e identificou os pontos que mais precisam de atenção. O foco inicial é a passarela, mas também faremos melhorias no parquinho e nas mesas para oferecer um ambiente mais agradável”, afirmou.

Considerado o maior seringal urbano do mundo, o Parque Capitão Ciríaco é um patrimônio histórico e ambiental da capital acreana. O espaço abriga 646 seringueiras e três árvores de Sapupema com mais de 1.300 anos somados, além de um acervo com mais de 100 peças que contam a história do Capitão Ciríaco e da Revolução Acreana.

