21/10/2025
Universo POP
Prefeitura dá início a limpeza dos cemitérios de Rio Branco para o Dia de Finados

Desde segunda-feira (20), equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade realizam um mutirão de limpeza

Com a chegada do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro, a Prefeitura de Rio Branco intensificou os serviços de limpeza nos quatro cemitérios públicos da capital. O objetivo é preparar os locais para receber as famílias que irão prestar homenagens aos entes queridos.

Os cemitérios sob responsabilidade da Prefeitura são quatro | Foto: Val Fernandes, Secom

Desde segunda-feira (20), equipes da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade realizam um mutirão de limpeza e manutenção dentro e fora dos cemitérios. O trabalho inclui capina, pintura, varrição e recolhimento de entulhos, para garantir um ambiente mais limpo e acolhedor para os visitantes.

Os cemitérios sob responsabilidade da Prefeitura são: Jardim da Saudade, São Francisco, Cruz Milagrosa e São João Batista. Todos recebem manutenção regular, mas os serviços são ampliados nesta época do ano, devido ao aumento no número de visitantes.

A Prefeitura também pede a colaboração da população para manter os espaços organizados. O descarte correto do lixo e o respeito às normas de visita ajudam a preservar os locais limpos e agradáveis para quem vai visitar seus familiares.

